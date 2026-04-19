Autofahrer aufgepasst: Die Steinheimer Marktstraße wird gesperrt

Wegen Bauarbeiten gibt es in der zentralen Straße in Steinheim bis August keinen Verkehr mehr. Hintergrund ist die große Modernisierung im Stadtkern.

Ab Montag, 20. April, kommt es in der Steinheimer Innenstadt zu einer mehrmonatigen Sperrung im Zuge eines umfangreichen Tiefbauprojekts. Betroffen ist die Marktstraße im Abschnitt von der Kreuzung Ludwigsburger Straße bis hinter die Lammgasse. Der Bereich wird voraussichtlich bis Mitte beziehungsweise Ende August vollständig für den Durchgangsverkehr gesperrt.

Die Arbeiten sind laut Stadtverwaltung Teil einer seit Sommer 2025 laufenden Maßnahme zur Erneuerung der Infrastruktur und zum besseren Schutz vor Starkregen. Besonders die Badtorstraße und der Marktplatz gelten aufgrund ihrer Lage als Risikobereiche.

Umleitungen eingerichtet

Im nun beginnenden Bauabschnitt müssen neben neuen Schmutz- und Regenwasserkanälen zahlreiche weitere Leitungen auf engem Raum verlegt werden. Zudem wird die Innenstadt an das bestehende Wärmenetz angeschlossen.

Für die Strecke zwischen Steinheim und Marbach-Rielingshausen müssen Autofahrer wohl rund 20 Minuten anstatt den normalen fünf Minuten Fahrtzeit einrechnen. Eine großräumige Umleitung über Großbottwar sowie über Kleinbottwar und Rielingshausen wird eingerichtet. Anlieger können auf Seitenstraßen ausweichen. Während der Bauarbeiten ist zudem keine Einfahrt von der Marktstraße in die Badtorstraße möglich – auch die Lammgasse wird zeitweise gesperrt.