Autofahrer aufgepasst: Die Steinheimer Marktstraße wird gesperrt

Wegen Bauarbeiten gibt es in der zentralen Straße in Steinheim bis August keinen Verkehr mehr. Hintergrund ist die große Modernisierung im Stadtkern.
Ab Montag, 20. April, kommt es in der Steinheimer Innenstadt zu einer mehrmonatigen Sperrung im Zuge eines umfangreichen Tiefbauprojekts. Betroffen ist die Marktstraße im Abschnitt von der Kreuzung Ludwigsburger Straße bis hinter die Lammgasse. Der Bereich wird voraussichtlich bis Mitte beziehungsweise Ende August vollständig für den Durchgangsverkehr gesperrt.