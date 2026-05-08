Am Wochenende kommt es zu Arbeiten am Autobahnkreuz Weinsberg. Die Fahrspuren in Richtung Würzburg müssen gesperrt werden. Was das für Verkehrsteilnehmer bedeutet.

Autofahrer und andere Verkehrsteilnehmer müssen sich am Wochenende auf Einschränkungen auf der Autobahn 81 einstellen: In Richtung Würzburg wird die A81 ab der Anschlussstelle Weinsberg/Ellhofen von Freitag um etwa 20.00 Uhr bis Montag um etwa 5.00 Uhr gesperrt. Grund dafür seien Asphaltarbeiten am Autobahnkreuz, teilte die Autobahn GmbH Südwest mit. In Fahrtrichtung Stuttgart bleibt die A81 aber frei befahrbar.

Zusätzlich werden Fahrbahnschäden im Tunnel Hölzern beseitigt. Dafür wird von Samstag um etwa 20.00 Uhr bis Sonntag um etwa 12.00 Uhr die Verbindung von der Autobahn 6 kommend Richtung Würzburg gesperrt. Alle notwendigen Umleitungen seien ausgeschildert, hieß es.

Wegen der Asphaltarbeiten am Autobahnkreuz gilt:

Der aus Stuttgart kommende Fernverkehr auf der A81 Richtung Würzburg wird an der Anschlussstelle Weinsberg/Ellhofen ausgeleitet. Für die Fahrtziele Würzburg beziehungsweise Mannheim folgen Verkehrsteilnehmer der Umleitung U58 zur A6-Anschlussstelle Neckarsulm. Um in Richtung Nürnberg zu fahren, folgen Autofahrer der Umleitung U71 bis zur A6-Anschlussstelle Bretzfeld.

Verkehrsteilnehmer, die an der Anschlussstelle Weinsberg/Ellhofen von der Autobahn abfahren möchten, sollen bereits an der Anschlussstelle Untergruppenbach die A81 verlassen.

Wegen der Arbeiten an der Fahrbahn im Tunnel Hölzern gilt:

Wegen der Arbeiten im Tunnel Hölzern müssen Autofahrer, die aus Mannheim kommen, an der A6-Anschlussstelle Neckarsulm abfahren. Danach folgen sie der ausgeschilderten Umleitung U19 bis zur A81-Anschlussstelle Neuenstadt. Verkehrsteilnehmer aus Nürnberg fahren an der A6-Anschlussstelle Öhringen ab und folgen der ausgeschilderten Umleitung U54 bis zur A81-Anschlussstelle Neuenstadt.