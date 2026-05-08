Am Wochenende kommt es zu Arbeiten am Autobahnkreuz Weinsberg. Die Fahrspuren in Richtung Würzburg müssen gesperrt werden. Was das für Verkehrsteilnehmer bedeutet.
Autofahrer und andere Verkehrsteilnehmer müssen sich am Wochenende auf Einschränkungen auf der Autobahn 81 einstellen: In Richtung Würzburg wird die A81 ab der Anschlussstelle Weinsberg/Ellhofen von Freitag um etwa 20.00 Uhr bis Montag um etwa 5.00 Uhr gesperrt. Grund dafür seien Asphaltarbeiten am Autobahnkreuz, teilte die Autobahn GmbH Südwest mit. In Fahrtrichtung Stuttgart bleibt die A81 aber frei befahrbar.