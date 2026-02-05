Autobahn bei Pforzheim: Vollsperrung auf A8 nach Auffahrunfall mit acht Fahrzeugen

1 Der Unfall passierte im Bereich der neuen Lärmeinhausung auf der A8. (Archivbild) Foto: dpa/Bernd Weißbrod

Zwischen acht Fahrzeugen kracht es auf der A8 – an einer besonders engen Stelle der Autobahn bei Pforzheim. Wie sich das in gleich beide Fahrtrichtungen auf den Verkehr auswirkt.











Nach einem Auffahrunfall auf der Autobahn 8 bei Pforzheim ist es zu einer Sperrung in beide Fahrtrichtungen gekommen. Bei dem Unfall seien nach bisherigen Erkenntnissen acht Fahrzeuge beteiligt gewesen, sagte ein Polizeisprecher. Verletzte gebe es nach bisherigen Informationen keine. Am Nachmittag hatte sich nach Daten von Google Maps in beide Richtungen ein Stau von etwa elf Kilometern gebildet. Die Bergungsarbeiten sollen bis in den Abend andauern, so die Polizei.