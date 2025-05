Auto fährt in Menschenmenge: Fahrer weiter in Gewahrsam – Vernehmung soll Aufschluss geben

6 Ein Luxus-Geländewagen ist am Freitagnachmittag in eine Menschenmenge gefahren. Foto: SDMG/SDMG / Schulz

Eine Frau ist am Freitagnachmittag bei einem schweren Unfall am Olgaeck gestorben, , mehrere Menschen wurden verletzt. Weshalb ist ein Luxus-Geländewagen in Stuttgart in eine Menschenmenge gefahren? Die Vernehmung des Fahrers und mehrerer Zeugen soll Aufschluss geben.











Wie konnte das geschehen? In Stuttgart fährt ein Mann mit einem schweren Luxus-Geländewagen in eine Menschenmenge an einer Haltestelle. Mindestens acht Menschen werden verletzt. Darunter sind fünf Kinder sowie eine 46-jährige Frau - diese stirbt kurz nach dem Unfall am frühen Freitagabend. Zwei weitere schwerstverletzte Erwachsene werden im Klinikum Stuttgart behandelt - inzwischen sind sie außer Lebensgefahr, wie ein Polizeisprecher am Samstagmorgen sagte.