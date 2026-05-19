Auto-Ärger für Stuttgarter Influencerin: Welche Regeln gelten bei kurzfristigen Halteverboten und beim Abschleppen?

Wegen eines Spendenlaufs sollte das Auto der Stuttgarterin Meltem Seker abgeschleppt werden – überraschend stand es später aber noch da. Warum, und was gilt generell?
„Was zur Hölle ist mit Stuttgart los?“, das fragt sich die Politfluencerin Meltem Seker (politischmeltem) in einem Video auf TikTok. Der Grund: ein Anruf vom Ordnungsamt am vergangenen Mittwochmorgen. Wegen des Spendenlaufs des Dillmann-Gymnasiums, der am vergangenen Mittwoch stattfand, herrschte in der Straße im Stuttgarter Westen, in der sie ihr Auto abgestellt hatte, am Mittwoch, 13. Mai, von 6 bis 14 Uhr Halteverbot. „Ich sollte mein Auto umparken, oder es wird abgeschleppt“, erinnert sich Meltem Seker.