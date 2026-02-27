Auszeichnung für Kornwestheimer: Für außerordentliches Engagement – Albrecht Kruse erhält Bundesverdienstkreuz

Große Ehre für Albrecht Kruse: Der langjährige Geschäftsführer der Sata-Gruppe in Kornwestheim und ehemalige Präsident der IHK-Bezirkskammer Ludwigsburg wurde für seine großen Verdienste um die Wirtschaft sowie für sein hohes ehrenamtliches Engagement in Wirtschaft und Kultur mit dem Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland geehrt. Das teilt das Wirtschaftsministerium mit.

Im Rahmen einer Feierstunde überreichte ihm Nicole Hoffmeister-Kraut, Ministerin für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus, die durch den Bundespräsidenten verliehene Auszeichnung in Stuttgart. Die Ministerin betonte in ihrer Ansprache, dass es nicht eine bloße Abfolge von Stationen sei, „für die ich Sie heute auszeichnen darf. Dieses Bundesverdienstkreuz steht für Ihre Verdienste und was diese für die Gemeinschaft bedeutet haben, für Ihr unermüdliches Engagement und die Verantwortung, die Sie über viele Jahre hinweg zusätzlich getragen haben. Sie haben Verantwortung nicht als etwas verstanden, das an der eigenen Haustüre endet.“

„Gemeinsinn und wirtschaftliches Denken“

24 Jahre lang habe Albrecht Kruse die Sata-Gruppe als Geschäftsführer geleitet. Das Bundesverdienstkreuz werde aber für das verliehen, was über den Job hinaus gehe, so die Ministerin. „Und gerade darin liegt das besondere Gewicht Ihres Wirkens. Sie haben Verantwortung nie auf das eigene Aufgabenheft begrenzt. Sie haben Gemeinsinn und wirtschaftliches Denken mit einander verknüpft“, lobte Hoffmeister-Kraut.

Sinnbildlich dafür stehe das Wirken von Kruse bei der Industrie- und Handelskammer (IHK) in Ludwigsburg und Stuttgart – als jahrzehntelanges Mitglied der Bezirks- und Vollversammlung, als Vizepräsident und zuletzt Präsident der IHK-Bezirkskammer Ludwigsburg.

Honorarkonsul der Niederlande

Mit seinen Verdiensten um die Kultur habe er sich einem weiteren Bereich gewidmet, der zur Attraktivität der Region beitrage. Seit 2014 war Albrecht Kruse viele Jahre Vorsitzender des Kuratoriums der Ludwigsburger Schlossfestspiele. Zudem war er als Honorarkonsul des Königreichs der Niederlande.

Das Bundesverdienstkreuz sei, so die Ministerin weiter, sichtbarer Ausdruck einer Anerkennung, die sich Albrecht Kruse über Jahre erworben habe „durch Verlässlichkeit, durch Gemeinsinn und durch das konsequente Übernehmen von Verantwortung“.