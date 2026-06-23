Auszeichnung für Das Philippin: Rutesheim hat nun ein Sternerestaurant

Es ist eine kleine Sensation: Tim Striegel aus Rutesheim freut sich über seinen ersten Michelin-Stern.
Es gibt eigentlich kein Sternerestaurant, in dem man auch frühstücken kann. Das Philippin ist jetzt so eines. Gerade mal eineinhalb Jahre nach Eröffnung leuchtet nun ein Michelin Stern über Rutesheim (Kreis Leonberg). Eine kleine Sensation und großer Grund zur Freude. Tim Striegel, 25 Jahre, hatte von Beginn an große Ambitionen, jetzt wird ein Traum für ihn wahr. Am Dienstagabend wird sein Fine-Dining-Restaurant in Frankfurt mit einem Michelin Stern ausgezeichnet.