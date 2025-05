Austausch von Gas-Etagenheizungen: Erste Etagen-Wärmepumpen jetzt in Stuttgart in Betrieb

Vorfall im Rosensteintunnel Range Rover-Fahrer schneidet Lkw – Polizei sucht Zeugen

Ein bislang unbekannter Fahrer eines Range Rovers soll am Sonntag einen Lkw im Rosensteintunnel in Stuttgart-Bad Cannstatt geschnitten und an der Weiterfahrt gehindert haben. Die Polizei sucht nun Zeugen.