Ein Sternekoch zu Gast im Fürstenhof: Alexander Herrmann taucht ab dem 8. Mai in "Sturm der Liebe" auf. In der ARD-Telenovela spielt der TV-Profi sich selbst - und greift Küchenchef Kilian und seiner Fanny in einer schwierigen Lage unter die Arme.
Im Fürstenhof zieht ab Anfang Mai ein Hauch von Haute Cuisine ein: Alexander Herrmann (54) übernimmt eine Gastrolle in der ARD-Telenovela "Sturm der Liebe" und spielt sich dabei selbst. Den Auftakt bildet Folge 4.590, die laut Bavaria Film voraussichtlich am 8. Mai 2026 im Ersten ausgestrahlt wird.