Ein Sternekoch zu Gast im Fürstenhof: Alexander Herrmann taucht ab dem 8. Mai in "Sturm der Liebe" auf. In der ARD-Telenovela spielt der TV-Profi sich selbst - und greift Küchenchef Kilian und seiner Fanny in einer schwierigen Lage unter die Arme.

Im Fürstenhof zieht ab Anfang Mai ein Hauch von Haute Cuisine ein: Alexander Herrmann (54) übernimmt eine Gastrolle in der ARD-Telenovela "Sturm der Liebe" und spielt sich dabei selbst. Den Auftakt bildet Folge 4.590, die laut Bavaria Film voraussichtlich am 8. Mai 2026 im Ersten ausgestrahlt wird.

Der Sternekoch aus Wirsberg bringt nicht nur seinen Namen mit nach Bichlheim, sondern auch eine Vorgeschichte. In der Handlung gilt Herrmann als ehemaliger Mentor des aktuellen Küchenchefs Kilian, gespielt von Anthony Paul. Sein Besuch im Fürstenhof ist ursprünglich als Würdigung gedacht - ein Zwischenstopp, um auf die Karriere des einstigen Schülers anzustoßen.

Ein Unfall ändert die Pläne

Doch dann wirft ein Unfall Kilians die Pläne durcheinander. Plötzlich braucht es Herrmanns Können an anderer Stelle: Fanny, dargestellt von Johanna Graen, kämpft mit dem unvollendeten Kochbuch von Kilian. Der prominente Gast wird zu ihrem Verbündeten und hilft, die fehlende Zutat für ein besonderes Dessert aufzuspüren. Nebenbei sorgt er dafür, dass Kilian und Fanny wieder zueinanderfinden.

Für Herrmann selbst war der Dreh nach eigenen Worten ein Schritt aus der gewohnten Komfortzone. "Der Dreh war für mich ein echtes Abenteuer, weil ich für mich herausfinden wollte, welche Facetten noch in mir stecken und wie gut ich mich auf Knopfdruck in ein solches Erfolgsformat integrieren kann", wird der Koch in der Mitteilung zitiert. Er habe sich vom Team herzlich aufgenommen gefühlt - wichtig, weil das nötige Vertrauen die Grundlage für den Sprung ins fiktionale Fach gewesen sei.

13 Bilder in zwei Tagen

Anstrengend war der Ausflug ins Schauspielfach trotzdem. 13 Bilder seien in nur zwei Tagen entstanden, berichtet Herrmann. Trotz des straffen Pensums beschreibt er die Erfahrung als "unglaublich erfüllend" und freut sich nun auf die Ausstrahlung.

Bekannt ist der 1971 in Kulmbach geborene Koch einem breiten Publikum längst nicht mehr nur durch seine Restaurants. Schon mit 25 Jahren übernahm er das familieneigene "Posthotel Alexander Herrmann" in Wirsberg. Heute zählt das mit zwei Michelin-Sternen ausgezeichnete "AURA by Alexander Herrmann & Tobias Bätz" zu seinen Aushängeschildern. Im Fernsehen prägte er Formate wie "The Taste", "Grill den Henssler" und "Kitchen Impossible".

"Sturm der Liebe" läuft montags bis freitags um 15:10 Uhr im Ersten und ist vorab in der ARD-Mediathek abrufbar.