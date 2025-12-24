Ausstrahlung am 25. Dezember: König Charles hält Weihnachtsansprache in der Westminster Abbey

König Charles III. verließ für seine Weihnachtsansprache erneut die royalen Räumlichkeiten. Der Monarch wird seine traditionelle Botschaft am 25. Dezember aus der Lady Chapel der Westminster Abbey senden.
König Charles III. (77) wählt für seine diesjährige Weihnachtsansprache einen geschichtsträchtigen Ort: Die traditionsreiche Botschaft an die Nation wird aus der Lady Chapel der Londoner Westminster Abbey gesendet. Damit verlässt der Monarch zum zweiten Mal in Folge die gewohnten Palastmauern für seine Festtagsrede.