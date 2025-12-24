Ausstrahlung am 25. Dezember: König Charles hält Weihnachtsansprache in der Westminster Abbey

König Charles III. verließ für seine Weihnachtsansprache erneut die royalen Räumlichkeiten. Der Monarch wird seine traditionelle Botschaft am 25. Dezember aus der Lady Chapel der Westminster Abbey senden.

König Charles III. (77) wählt für seine diesjährige Weihnachtsansprache einen geschichtsträchtigen Ort: Die traditionsreiche Botschaft an die Nation wird aus der Lady Chapel der Londoner Westminster Abbey gesendet. Damit verlässt der Monarch zum zweiten Mal in Folge die gewohnten Palastmauern für seine Festtagsrede.

Die Aufzeichnung entstand unter dem berühmten mittelalterlichen Gewölbe der Kapelle, in der laut BBC 15 frühere englische Monarchen ihre letzte Ruhestätte fanden - darunter Elizabeth I., Mary I. und Charles II. Die Ausstrahlung erfolgt wie gewohnt um 15 Uhr am ersten Weihnachtsfeiertag und zählt traditionell zu den meistgesehenen Sendungen des Tages.

Positive Nachrichten nach schwierigem Jahr

Die Wahl des besonderen Drehortes folgt auf erfreuliche Neuigkeiten rund um die Gesundheit des Königs. Erst Anfang Dezember hatte der Palast mitgeteilt, dass Charles gut auf seine Krebsbehandlung anspricht und die Behandlung im neuen Jahr reduziert werden könne. In seiner Ansprache soll der Monarch über die "Pilgerreise" des Lebens sprechen und darüber, welche Lehren sich daraus für die Herausforderungen der Gegenwart ziehen lassen.

Eine besondere Note erhält das Setting durch die Weihnachtsbäume im Hintergrund: Sie schmückten zuvor das Weihnachtskonzert von Prinzessin Kate (43) in der Abbey und wurden für die königliche Ansprache kurzerhand wiederverwendet.

Die Wahl der Westminster Abbey passt zu einem der großen Anliegen des Königs: dem Dialog zwischen verschiedenen Glaubensrichtungen. Erst kürzlich fand in der historischen Kirche ein Advent-Gottesdienst statt, bei dem anglikanische, katholische und orthodoxe Traditionen zusammenkamen.

Im vergangenen Jahr hatte Charles seine Rede in einer ehemaligen Krankenhauskapelle aufgezeichnet. Demnach diente die Fitzrovia Chapel in London als Location. Es ist die ehemalige Kapelle des Middlesex-Krankenhauses, das Anfang der 2000er-Jahre geschlossen wurde. Das Kirchengebäude wurde jedoch erhalten und wird heute für Ausstellungen und Gemeindeveranstaltungen für Menschen aller Glaubensrichtungen genutzt. Damit würdigte der Monarch symbolisch die Arbeit des Gesundheitspersonals.

Die königliche Weihnachtsansprache blickt auf eine fast hundertjährige Tradition zurück. König George V. (1865-1936) hielt 1932 die erste Radiobotschaft an sein Volk. Den Sprung ins Fernsehen wagte dann Elizabeth II. (1926-2022) im Jahr 1957.