Der Skandal-"Tatort: Reifezeugnis" wird wohl für immer im Giftschrank verschwinden. Der NDR bestätigte jetzt, dass keine weiteren Ausstrahlungen geplant seien.
Es ist eine der umstrittensten "Tatort"-Folgen der langen Geschichte der Krimireihe. In "Reifezeugnis" aus dem Jahr 1977, den der deutsche Star-Regisseur Wolfgang Petersen ("Das Boot", 1941-2022) inszeniert hat, ist die zu Drehbeginn erst 15-jährige Nastassja Kinski (65) mehrmalig unbekleidet zu sehen. Jetzt erklärte eine NDR-Sprecherin auf Anfrage der "Bild"-Zeitung, dass eine Ausstrahlung des kontroversen Kriminalfalls "aktuell nicht vorgesehen" ist.