Besondere Beatles-Ausstellung zum Hamburger Hafengeburtstag: Unveröffentlichte Briefe, die Paul McCartney und Co. während ihrer wilden Zeit in der Hansestadt nachhause schickten.
Mit kaum einer Stadt neben ihrer Heimatstadt Liverpool sind die Beatles so verbunden wie mit Hamburg. Vor ihrem großen Durchbruch spielten sie von 1960 bis 1962 etliche Konzerte in der Hansestadt. Der Hamburger Hafengeburtstag steht dieses Jahr im Zeichen der Beatles. Partnerregion des seit 1977 stattfindenden Volksfestes ist in diesem Jahr die Liverpool City Region.