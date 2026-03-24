Ausstellung in Stuttgart: Der Fall Shmuel Dancyger – auf unendliches Glück folgte die größte Tragödie

80 Jahren nachdem der Holocaust-Überlebende Shmuel Dancyger in Stuttgart von einer Polizeikugel getötet wurde, ist ihm eine Ausstellung im Württembergischen Kunstverein gewidmet.
Dieses Bild – es hat etwas Unwirkliches. Als sei es einem Mafia-Film entnommen. Doch es ist echt und entstammt der Nachkriegswirklichkeit. Aufgenommen wurde es in Stuttgart in der Reinsburgstraße, in der heute alles so bürgerlich-friedlich und aufgeräumt erscheint. Wäre es kein Schwarz-Foto, sähe man das Blut auf dem Pflaster. Dunkelrot.