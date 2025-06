Ein Blick in den Nachthimmel lohnt sich am Mittwoch besonders. Dann thront der Erdbeermond über Stuttgart. Die besten Aussichtspunkte im Kessel und der Region.

Am Stuttgarter Nachthimmel ist am Mittwoch, 11. Juni, ein besonderes Himmelsspektakel zu sehen: Dann strahlt der Erdbeermond über der Stadt. Dabei erscheint der Vollmond besonders groß und tief über dem Horizont zu schweben, oft hat der Himmelkörper auch eine rötliche Farbe.

Diese Konstellation ist selten, erst 2043 wird der Erdbeermond wieder zu sehen sein. Kurz nach 22 Uhr ist er am Mittwoch in voller Pracht zu bewundern. Wer das Himmelsspektakel beobachten will, hat in Stuttgart und Region einige Möglichkeiten. Wir haben die besten Aussichtspunkte zusammengefasst.

Lesen Sie auch

Hier kann man den Erdbeermond beobachten

Nicht nur in der Stuttgarter Sternwarte, sondern auch auf der Uhlandshöhe, auf der sich die Warte befindet, hat man einen guten Blick auf den Nachthimmel. In der Nähe befindet sich die Stadtbahnhaltestelle Heidehofstraße. Diese erreicht man mit der Linie U15.

Der Birkenkopf ist mit 511 Metern der höchste Punkt im inneren Stadtgebiet von Stuttgart. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden dort 40 Meter Trümmer aus der zerstörten Stadt aufgetürmt- daher auch der Spitzname „Monte Scherbelino“. Erreichbar ist der Aussichtspunkt mit dem Auto, dem Bus oder zu Fuß vom Westbahnhof aus.

Für alle aus dem Stuttgarter Norden ist der Kriegsbergturm eine gute Anlaufstelle, um den Erdbeermond zu sehen. Er liegt 353 Meter über dem Meeresspiegel und ist mit dem Bus der Linie 44 gut zu erreichen.

Picknick im Mondschein auf der Karlshöhe

Ein Picknick im Grünen und dabei den besonderen Mond beobachten – das ist auf der Karlshöhe im Stuttgarter Süden möglich. Am besten erreicht man den Aussichtspunkt mit der Stadtbahn, die zum Marienplatz fährt, oder ab den S-Bahnhaltestellen Feuersee und Schwabstraße. Nach einem kurzen Anstieg hat man dort einen guten Blick über den Kessel und auf den Nachthimmel.

Von der Karlshöhe hat man einen guten Blick über den Kessel und auf den Himmel. Foto: LICHTGUT

Beste Aussicht an zwei Stuttgarter Türmen

Auch am Bismarckturm kann man den Blick auf den Erdbeermond genießen. Der Turm selbst ist zwar in der Regel verschlossen, aber von der Aussichtsplattform am Gähkopf hat man einen guten Blick auf den Himmelskörper. 409 Meter liegt diese über dem Meeresspiegel. Den Bismarckturm erreicht man mit der Buslinie 43.

Der Killesbergturm ist ebenfalls nachts aus Sicherheitsgründen geschlossen, doch im Höhenpark gibt es einige schöne Orte, an denen man im Grünen den Erdbeermond auf sich wirken lassen kann. Zum Killesberg kommt man mit den Buslinien 43 und 44 oder mit der Stadtbahnlinie U 5.

Malerische Kulisse am Schloss Solitude und der Grabkapelle

Idyllischer als am Schloss Solitude kann man den Erdbeermond in Stuttgart wohl kaum betrachten – auch hier bietet sich ein nächtliches Picknick an. Erreichbar ist der Aussichtsspot mit der Buslinie 92.

Vom Schloss Solitude aus hat man einen malerischen Blick über die Region Stuttgart. Foto: Staatliche Schlösser und Gärten Baden-Württemberg

Auch an der Grabkapelle bietet sich in besonderer Kulisse ein guter Blick auf den Kessel und den Nachthimmel darüber. Dorthin gelangt man mit der Buslinie 61 bis zum Rotenberg.

Wo man den Erdbeermond im Kreis Ludwigsburg sehen kann

Nicht nur im Kessel selbst, auch in der Region rund um Stuttgart gibt es einige schöne Orte, um den Naturspektakel zu beobachten. So etwa der Hungerberg in Ludwigsburg. Das Naherholungsgebiet in der Nähe des Neckars bietet in idyllischer Umgebung schöne Ausblicke, vor allem in Richtung Poppenweiler. Besucher sollten gutes Schuhwerk mitbringen. Für Freunde der Natur sind außerdem das Gelände an den Zugwiesen bei Poppenweiler und die Felsenrunde in Ludwigsburg schöne Plätze, an denen man den Vollmond gut betrachten kann.

Schöne Aussichtspunkte im Kreis Esslingen

Wer von Esslingen in Richtung Scharnhauser Park unterwegs ist, kommt an der Champagnestraße vorbei. Der Ausblick von hier aus reicht bis nach Stuttgart und zum Mond. Weiter in Richtung Parksiedlung lohnt sich ein Abstecher auf dem Panoramaweg, der mit einem Blick nach Esslingen über den Schurwald bis zur Schwäbischen Alb aufwartet – inklusive Aussichtsplattform.

Die auf der Rüderner Heide gelegene Katharinenlinde ist Schauplatz der regionalen Sage von der heiligen Katharina von Alexandrien, der Gründerin und Schutzheiligen des Esslinger St. Katharinenspitals. Aussicht und Spaziergang vereinen sich hier.

Auch die Esslinger Burg bietet eine gute Kulisse. Foto: Roberto Bulgrin

Auch die Esslinger Burg bietet einen guten Blick auf die Stadt und den Nachthimmel vor historischer Kulisse. Hier ist ein romantischer Ausflug mit Mondblick garantiert.

Am Grünen Heiner den Mond bewundern

Rund um Leonberg gibt es ebenfalls eine gute Sicht: etwa am Grünen Heiner bei Korntal-Münchingen. Von dort kann man in alle Richtungen schauen und einen guten Blick auf das Himmelsspektakel erhaschen.

Einen schönen Ausblick hat man auch von der Waldburgstraße in Böblingen. Foto: Jan-Philipp Schlecht

Einen schönen Blick bietet auch der Aussichtspunkt an der Waldburgstraße in Böblingen. Von dort kann man auf Böblingen und Sindelfingen mit dem Mercedes-Werk schauen, am Horizont ist sogar der Nordschwarzwald zu sehen.

Auch der Aussichtspunkt auf dem Korber Kopf im Rems-Murr-Kreis eignet sich ideal, um den Erdbeermond zu bewundern. Dort kann man in alle Himmelsrichtungen schauen und den Nachthimmel über dem Remstal bewundern. Der Aussichtspunkt ist gut über Wanderwege zu erreichen.