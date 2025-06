Kehrt die Sonne zurück oder gibt es weitere Gewitter? Der Deutsche Wetterdienst verrät, wie das Wetter in Stuttgart zum Start in die neue Woche wird.

Nach sommerlichen Temperaturen ging die vergangene Woche in Stuttgart mit Gewittern zu Ende. Doch setzt sich das unbeständige Wetter zum Start in die neue Woche fort? Der Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD), Marco Puckert, klärt auf.

„Zum Start in die neue Woche gibt es weitere Gewitter“, so Puckert. Am Montag sei es zunächst stark bewölkt, bei Höchsttemperaturen von bis zu 22 Grad. Am Nachmittag sei dann mit Gewittern zu rechnen. Dann können laut Puckert örtlich bis zu 30 Liter pro Quadratmeter runterkommen. „Auch Hagel ist wieder möglich, ebenso wie Windböen.“ Die Gewitter ziehen demnach abends in Richtung Bodensee weiter.

„Kräftige Gewitter“ am Mittwoch in Stuttgart erwartet

In der Nacht zu Dienstag soll es in Stuttgart trocken bleiben. Puckert erwartet, dass es tagsüber etwas wärmer wird und rechnet mit Höchsttemperaturen von bis zu 24 Grad. „Es bleibt bewölkt, zwischenzeitlich zeigt sich aber auch die Sonne.“ Am Abend sollen dann Schauer den Kessel erreichen. Diese werden laut Puckert etwas schwächer ausfallen als in den Vortagen.

Anders als am Mittwoch, an dem der DWD-Meteorologe „kräftige Gewitter“ im Tagesverlauf erwartet. Dann soll auch die Luftfeuchtigkeit wieder zunehmen. „Die Luft in Stuttgart wird ähnlich wie am vergangenen Sonntag dampfig sein“, so der Experte.