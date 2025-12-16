Aussichten für den Südwesten: Wetter in Baden-Württemberg – wo es neblig bleibt

Im Südwesten bleibt das Wetter ein Wechselspiel: Von sonnigen 12 Grad in Südbaden bis zu frostigen Nächten am Bodensee – und der Nebel gibt sich längst nicht überall geschlagen.
Wer heute im Rheingraben oder in Oberschwaben unterwegs ist, sollte den Tag besser nicht ohne Schal beginnen: Dort dürfte sich der Nebel laut Deutschem Wetterdienst (DWD) bis in den Nachmittag hinein oder sogar ganztägig halten und die Sonne nur zu erahnen sein. In vielen anderen Regionen im Südwesten könnte sich die Sonne hingegen auch länger zeigen, trotz einiger durchziehender Wolkenfelder.