Mit einer über zwei Monate anhaltenden Verletzung ist von Lazar Jovanovic beim VfB nichts zu sehen. Schafft der 19-Jährige die Kehrtwende – vor allem sportlich?
Seine persönliche Entwicklung will so gar nicht zum bisherigen Saisonverlauf des VfB passen: Während die Mannschaft von Trainer Sebastian Hoeneß trotz des etwas mageren 2:2 beim FSV Mainz 05 weiterhin mit Platz vier in der Bundesliga glänzt – und sowohl in der Europa League wie auch im DFB-Pokal aussichtsreich mitmischt, erlebt Lazar Jovanovic, Kategorie internationales Toptalent, bislang eine Runde zum Vergessen. Es ist seine erste beim VfB.