1 In der Nacht auf Sonntag herrschte in der Stuttgarter Innenstadt Ausnahmezustand. Foto: dpa/Simon Adomat

Zerstörungen und Plünderungen haben in der Nacht auf Sonntag in der Stuttgarter Innenstadt für Entsetzen gesorgt. Augenzeugen berichten.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Stuttgart - Es ist 1.15 Uhr in der Nacht auf Sonntag. Ein junger Mann, geschätzt Anfang 20, sitzt in der Marienstraße in der Stuttgarter City gegenüber dem Ein-Euro-Shop auf dem Boden. Seine Ferse blutet stark – mutmaßlich, weil er die Scheibe eines Ladengeschäfts eingetreten hat. „Ich muss hier weg, sonst komme ich in den Knast“, sagt der junge Mann. Einer seiner Kumpanen sagt, der Verletzte müsse in ein Krankenhaus. „Ich kann den Knochen sehen“, so der Kumpel. Das berichtet ein Augenzeuge, der sich über das Verhalten der jungen Leute wunderte. Er habe sich als Pressefotograf zu erkennen gegeben. „Die Begleiter des Verletzten wollten, dass ich sie fotografiere. Die haben regelrecht posiert.“