Die Volleyballerinnen von Allianz MTV Stuttgart treten in der kommenden Saison international im CEV-Cup an. Das ergab die Auslosung.

Im Jahr 2022 spielte Allianz MTV Stuttgart zuletzt im europäischen CEV-Pokal – und wer sich nun auf eine Fortsetzung freut, muss sich noch ein bisschen gedulden. Denn: Die Stuttgarter Volleyballerinnen werden erst 2026 wieder international spielen.

Die Bundesligasaison 2025/2026 beginnt für die Mannschaft des Trainers Konstantin Bitter zwar wie immer im Herbst. Genauer gesagt: am 11. Oktober beim Aufsteiger in Hamburg, das erste Heimspiel steht am 18. Oktober gegen das Team aus Aachen an. Auch die europäischen Wettbewerbe starten noch vor dem Jahreswechsel, die Auslosung der Spiele im CEV-Cup (zuletzt spielte der MTV in der Champions League) ergab aber einen überraschenden Spätstart für die Stuttgarterinnen.

Eigentlich wurde gelost, dass Allianz MTV im Sechzehntelfinale gegen den Verlierer eines Zweitrundenspiels der Champions League antreten muss. Da allerdings Dinamo Zagreb ein Freilos erhielt, gibt es in eben diesem Spiel nun keinen Verlierer – und für die Stuttgarterinnen damit keinen Gegner. Sie haben nun ihrerseits im CEV-Cup zunächst ein Freilos.

Ernst wird es also erst im Achtelfinale, dann trifft Allianz MTV auf die Siegerinnen der Partie THY Istanbul gegen Avarca de Menorca. Ausgetragen wird je ein Hin- und Rückspiel. Zunächst wird zwischen dem 6. und dem 8. Januar 2026 gespielt, dann zwischen dem 13. und dem 15. Januar 2026.

2022 standen die Stuttgarter Volleyballerinnen übrigens im Finale des CEV-Cups. Ab Januar entscheidet sich, ob es diesmal ähnlich erfolgreich läuft.