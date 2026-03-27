Ausgezeichnete Gastronomiekonzepte: Eines der schönsten Restaurants liegt direkt am Wilhelmsplatz in Stuttgart

Jedes Jahr kürt eine Jury herausragende gastronomische Interior-Design-Konzepte. Jetzt wurden Restaurants in Stuttgart, in Metzingen und am Schluchsee ausgezeichnet.
Wer essen geht, weiß, dass es auf viel mehr ankommt als das, was auf dem Teller ist. Wie ist der Service? Wie laut ist die Musik? Wie komfortabel das Möbel, auf dem man vielleicht mehrere Stunden verbringt? All das, was man gemeinhin als Atmosphäre beschreiben kann, wurde nun in dem Jahrbuch „Die schönsten Restaurants, Hotels & Bars 2026“ zusammengefasst.