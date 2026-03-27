Ausgezeichnete Gastronomiekonzepte: Eines der schönsten Restaurants liegt direkt am Wilhelmsplatz in Stuttgart

Jedes Jahr kürt eine Jury herausragende gastronomische Interior-Design-Konzepte. Jetzt wurden Restaurants in Stuttgart, in Metzingen und am Schluchsee ausgezeichnet.

Wer essen geht, weiß, dass es auf viel mehr ankommt als das, was auf dem Teller ist. Wie ist der Service? Wie laut ist die Musik? Wie komfortabel das Möbel, auf dem man vielleicht mehrere Stunden verbringt? All das, was man gemeinhin als Atmosphäre beschreiben kann, wurde nun in dem Jahrbuch „Die schönsten Restaurants, Hotels & Bars 2026“ zusammengefasst.

Insgesamt 67 Projekte stehen in den vier Kategorien Restaurants, Hotels, Bar und Café & Bistro auf der Shortlist. Darunter exklusive Geheimtipps, spektakuläre Neueröffnungen wie auch gelungene Umgestaltungen und Renovierungen. Neben einem Stuttgarter Restaurant ist auch eine Kantine in Metzingen und ein Hotel am Schluchsee ausgezeichnet.

Matthias Both von blocher partners. Foto: Patricia Parinejad Photogrophy

Freude für das Stuttgarter Architekturbüro blocher partners, das gleich drei Auszeichnungen gewonnen hat. Eines eben für das Restaurant Laesâ am Stuttgarter Wilhelmsplatz. So argumentiert die Jury: „Seit über 100 Jahren ist das inzwischen denkmalgeschützte Gebäude am Wilhelmsplatz ein gastronomischer Treffpunkt in Stuttgart. Mit dem ‚Laesâ’ führt ein junges Team diese Tradition mit einem Fine-Dining-Konzept fort, das aber statt auf Hierarchien auf Team spirit setzt, nicht nur für sich selbst: Küche, Service und Gäste begegnen sich seit März 2025 hier auf Augenhöhe – ohne steife Etikette, aber mit Anspruch.“

Auszeichnung für die Kantine von Hugo Boss

Ebenfalls von dem Stuttgarter Büro erdacht wurde das neue Mitarbeiter-Restaurant von Hugo Boss in Metzingen. Die Jury schreibt: „Souverän, zeitlos, elegant. Das neue ‚Mitarbeiterrestaurant Hugo Boss’ am Firmenstandort in Metzingen greift ästhetisch die Identität der Modemarke auf und macht sie im Raum erfahrbar. Die Architekten von blocher partners haben auf knapp 2000 Quadratmetern eine klassische Kantine in einen Ort verwandelt, der mehr ist als ein reiner Versorgungsbereich.“

Außerdem zeichneten blocher partners verantwortlich für die Transformation eines Traditionshotels in den österreichischen Bergen: Über 30 Jahre lang war der „Tauernhof“ eine Institution in Flachau. Das Architekturbüro hat das Haus komplett neu gedacht, entstanden ist das Hotel „Dips & Drops“.

Unter den Prämierten ist auch das Hotel Auerhahn am Schluchsee. Das recht neue Konzept ist vom selben Betreiber wie die Mühle Schluchsee.

Der Wettbewerb wird von Callwey ausgelobt und unter anderem unterstützt von der DEHOGA, dem Bund Deutscher Innenarchitektinnen bdia, der AHGZ und der internorga.