Glamour und gute Laune bei den Dreharbeiten zu "Project Runway": Heidi Klum präsentiert ihr tief ausgeschnittenes Kleid auf Instagram mit einer kleinen Cheerleader-Einlage.
Heidi Klum (52) präsentierte sich in New York City in einem eleganten Look. Für die Dreharbeiten zu "Project Runway" trug sie passenderweise ein Kleid von Christian Siriano (40), dessen Sieg in der vierten Staffel sie einst als Jurorin live miterlebt hatte. Das von ihm entworfene Dress setzte mit seinem tiefen Ausschnitt ihr Dekolleté in Szene, während der transparente schwarze Stoff bis zu den Knöcheln fiel und zugleich ihre Beine betonte. Weiße Federn an den langen Ärmeln sorgten für einen zusätzlichen Hingucker. Heels komplettierten den Auftritt. Dazu trug Klum ihr goldblondes Haar in sanften Wellen.