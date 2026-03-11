Heidi Klum (52) präsentierte sich in New York City in einem eleganten Look. Für die Dreharbeiten zu "Project Runway" trug sie passenderweise ein Kleid von Christian Siriano (40), dessen Sieg in der vierten Staffel sie einst als Jurorin live miterlebt hatte. Das von ihm entworfene Dress setzte mit seinem tiefen Ausschnitt ihr Dekolleté in Szene, während der transparente schwarze Stoff bis zu den Knöcheln fiel und zugleich ihre Beine betonte. Weiße Federn an den langen Ärmeln sorgten für einen zusätzlichen Hingucker. Heels komplettierten den Auftritt. Dazu trug Klum ihr goldblondes Haar in sanften Wellen.

Auf Instagram zeigte sich Heidi Klum am Rande der Dreharbeiten von ihrer verspielten Seite. Gemeinsam mit Christian Siriano alberte das Model vor der Kamera herum. Der Designer filmte die 52-Jährige, wie sie aus einem Backstage-Raum trat und ihr Outfit präsentierte. Die Federn an den Ärmeln nutzte Klum kurzerhand als Pompoms und rief: "Gib mir ein H, gib mir ein E, gib mir ein I, gib mir ein D, gib mir ein I - Heidi!" In einem weiteren Post tanzten die beiden gemeinsam in einer Mall. Zu einem Foto vom Set schrieb Klum außerdem: "Hart an der Arbeit mit Christian Siriano."

Heidi Klum feierte 2025 ihr "Project Runway"-Comeback

Heidi Klum ist in diesem Jahr in der 22. Staffel von "Project Runway" zu sehen. Nach einer mehrjährigen Pause kehrte sie bereits 2025 zur Sendung zurück, in der aufstrebende Designer um den Sieg kämpfen. Zuvor hatte sie die Show von 2004 bis 2017 als Jurorin begleitet. Um die Serie "Making the Cut" mit dem ehemaligen "Project Runway"-Mentor Tim Gunn zu drehen, pausierte sie nach der 16. Staffel. Karlie Kloss übernahm ihren Platz vorübergehend.

Neben Klum bewerten 2026 auch Nina Garcia (60) und Law Roach (47) die Designer. Christian Siriano ist erneut als Mentor dabei. Ein Startdatum für die neue Staffel steht bislang noch nicht fest. Die neuen Folgen werden bei Disney+, Freeform und Hulu verfügbar sein.