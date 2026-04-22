Ausflugsziele in der Region: Saisonstart in Ludwigsburg – Die 12 Geheimnisse des Blühenden Barock

Das Blüba kennt fast jeder – doch seine Geheimnisse kaum jemand. Zwölf außergewöhnliche Geschichten über smarte Reiher, jahrhundertealte Kühlkammern und neapolitanische Tunnel.
Die Saison hat kaum begonnen, schon strömen täglich Hunderte Menschen in das Blühende Barock – die vermutlich bekannteste Parkanlage der Region Stuttgart. Ein Ort, der so gut besucht ist wie das Blüba, kann eigentlich keine Geheimnisse verbergen – sollte man meinen. Und doch gibt es einiges, das nicht nur den meisten Besuchern, sondern auch so manchem Einheimischen unbekannt ist.