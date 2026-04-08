Ausflugstipp für Familien: Wo man jetzt süße Tierbabys sehen kann

Tierbabys lassen die Herzen von Kindern und Erwachsenen höher schlagen. Wir zeigen, wo Familien in der Region Stuttgart die Ferien dazu nutzen können, kleine Tiere zu besuchen.

In einigen Tiergehegen und Tierparks können Besucherinnen und Besucher bereits die ersten Tierbabys begrüßen. Und wie süß können die Kleinen sein: Mit ihren tollpatschigen Schrittchen laufen sie den Gästen entgegen und bleiben oftmals dennoch sicherheitshalber in Mamas Nähe. Doch einige von ihnen sind auch schon ganz schön frech, wie beispielsweise die kleinen Ziegenbabys im Stuttgarter Killesberg Park.

Äffchen und Känguru im Tierpark Göppingen Die kleinen Weißbüscheläffchen bleiben bei der Mama. Foto: Tierpark Göppingen Fast 70 verschiedene Tierarten leben im Kleinen Tierpark Göppingen. Derzeit freuen sich alle über die drei neuen Tierbabys: zwei Weißbüscheläffchen und ein kleines Bennettkänguru, und zwar ein sehr ungewöhnliches Känguru: Sowohl Mama als auch das Baby haben ein ungewöhnlich weißes Fell. Wie bei den australischen Tieren üblich, trägt die Mama ihren Nachwuchs in ihrem Beutel.

Die Weißbüscheläffchen sind eine Krallenaffenart. Die zwei putzigen Affenkinder bestaunen die Besucherinnen und Besucher mindestens genauso fasziniert wie andersherum.

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Viele Tierbabys im Tierpark Bretten

Auch die Kleinen wollen ein Leckerli bekommen. Foto: Tierpark Bretten

Unsere Empfehlung für Sie Ausflugstipps für die Region Endlich wieder Sonne: Perfektes Wetter für einen Besuch im Freilichtmuseum Die diesjährige Saison der Freilichtmuseen geht pünktlich vor Ostern wieder los. Bunte Kinderprogramme und spannende Veranstaltungen bringen uns das Leben unserer Vorfahren näher.

Die meisten Tiere im Tierpark Bretten bewegen sich frei im Park. So können Besucherinnen und Besucher die Tiere hautnah erleben. Pferde, Ziegen, Schafe, Zebras, Pfauen sind nur ein ganz kleiner Ausschnitt der im Park lebenden Tiere. Wer den Park aktuell besucht hat die Gelegenheit einen Blick auf ein Kängurubaby, drei kleine Yakbabys und zwei Fohlen zu erhaschen. Der nächste Nachwuchs wird im Mai oder Juni erwartet: ein Kälbchen der Hinterwäldlerkuh Moni.

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Wildtierparadies im Freizeitpark Tripsdrill

Das Frettchen (re.) und der Waschbär im Wildpark Tripsdrill schauen neugierig welche Tierbabys im Park umhertoben. Foto: Wildpark Tripsdrill

Die Tierpflegerinnen und Tierpfleger im Freizeitpark Tripsdrill in Cleebronn haben derzeit ihre helle Freude an süßen kleinen Ziegen. Sowohl im Erlebnispark als auch im Wildparadies hatte sich der Ziegennachwuchs angekündigt und Besucherinnen und Besucher dürfen sich über den Anblick der kleinen Ziegen freuen.

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Freche Babyziegen im Killesberg-Park

Warum schauen mich die Leute an?, denkt sich wohl die Babyziege. Foto: Dominika Bulwicka-Walz

Der Killesberg ist die grüne Oase Stuttgarts und ein Ort in Stuttgart zum Durchatmen, Spaß haben und zum Staunen; derzeit auch im Streichelzoo. Kleine und kleinste Besucherinnen und Besucher freuen sich zurzeit über freche und niedliche Babyziegen, die alle Herzen höher hüpfen lassen.

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Hofgut Domäne Hechingen

Ein Streichelzoo mit angrenzendem Spielplatz. Hier haben zahlreiche Tiere ein Zuhause gefunden: Schafe, Ponys Hasen, Meerschweinchen, Alpakas, Emus und mehr. Nicht nur Kinder freuen sich an der Artenvielfalt im Streichelzoo in Hechingen auf Hofgut Domäne.

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