Ausflugstipp: 6 Mal spannende Geschichten rund um das Automobil

Vom Alltags- über Sport- bis zum Wohnwagen. Auto ist nicht gleich Auto – das zeigen die sechs Automuseen in der Region, wo alle Arten von Fahrzeugen ausgestellt sind.
Autos sind nicht nur Fortbewegungsmittel, Autos sind auch Zeitzeugen und erzählen Geschichten. Wie ging das Reisen in der Zeit des Rokoko? Woraus besteht ein Auto? Wie bequem war früher eine Busreise und wie groß ist eigentlich ein alter Straßenkreuzer aus den USA? Solche Fragen beantworten diese sechs Automuseen in der Region. Spannend, spielerisch und nostalgisch mutet dieser Ausflugstipp an.