Ausbildung in der Wilhelma: Traumberuf Gärtnerin – So läuft Janas Ausbildung in der Wilhelma

In der Wilhelma in Stuttgart gibt es 21 Ausbildungsplätze, davon 15 in der Tierpflege. Und wie läuft es in der Botanik? Ein Besuch.
„Ich könnte mir nichts Schöneres vorstellen, als hier zu arbeiten“, sagt Jana Ellwanger, 23 Jahre alt und im dritten Lehrjahr als Zierpflanzengärtnerin in der Wilhelma. Heute ist sie am Seerosenteich beschäftigt. Die Pflanzen müssen diese Woche reingeholt werden, bevor der Frost kommt. Während Gärtnermeister Achim Bauer im Taucheranzug hüfthoch im Wasser steht, ebenso Gärtnerin Luzie Letzner, um die Seerosen mit einem Spaten auszugraben, dürfen die Auszubildenden am Rand die Pflanzen fachgerecht zurückschneiden und in Kisten packen, damit die 60 Seerosen und elf Victorien ins Winterquartier kommen können.