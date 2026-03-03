Ausbau der A 81: Sperrungen, neue Wege – Fast eine halbe Milliarde Euro für den Mega-Umbau

Der Umbau der A 81 bei Böblingen schreitet voran: Fast eine halbe Milliarde Euro fließen in das Projekt. Doch Autofahrer müssen sich auf neue Sperrungen einstellen. Was steckt dahinter?
Bei der Erweiterung der Autobahn 81 zwischen Sindelfingen-Ost und Böblingen-Hulb ist das Bergfest fast in Sicht. Die Deges (Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH), die das Projekt im Auftrag des Bundes in der Hand hat, ist zuversichtlich, die Fahrbahn Richtung Stuttgart im Herbst fertig zu kriegen. Um sich dann auf die Fahrtrichtung Singen konzentrieren zu können. Die Kostenschätzung für den Mega-Umbau – weitgehend unter laufendem Verkehr – liegt momentan bei fast einer halben Milliarde Euro.