Aus nach 33 Jahren: Blumen Wengert in Esslingen schließt – „Es geht nicht anders“

Wieder verliert Esslingen ein beliebtes Fachgeschäft: Susanne Wengert schließt ihren Blumenladen in der Neckarstraße zum Ende des Monats. Der Räumungsverkauf läuft bereits.
Nein, eine Blumenbestellung könne sie leider nicht mehr entgegennehmen, antwortet Susanne Wengert mit großem Bedauern auf die Anfrage einer Kundin und fügt zur Erklärung hinzu: „Wir schließen. Wir machen nur noch ein paar Tage Räumungsverkauf.“ Am 23. Mai öffnet das kleine Geschäft in der Esslinger Neckarstraße zum allerletzten Mal – nach gut drei Jahrzehnten.