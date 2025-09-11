Aus L.A. zugeschaltet: Deutscher Fernsehpreis 2025: Kaulitz-Twins gewinnen gegen Heidi Klum

Am Mittwochabend wurde der 26. Deutsche Fernsehpreis in Köln verliehen. In der Kategorie "Beste Unterhaltung Reality" trat Tom Kaulitz mit Bruder Bill gegen seine Ehefrau Heidi Klum an - am Ende triumphierte "Kaulitz & Kaulitz".
Am Mittwochabend war es wieder so weit: Der Deutsche Fernsehpreis wurde verliehen. Barbara Schöneberger (51) moderierte die große TV-Gala in den MMC-Studios (ZDF) mit der Verleihung der 18 Werkkategorien. Am Vortag waren bei der "Nacht der Kreativen" unter der Moderation von Gisa Flake (39) bereits die Preisträgerinnen und Preisträger in den kreativen Einzelleistungen geehrt worden. Am spannendsten wurde es beim Familienduell in der Kategorie "Beste Unterhaltung Reality": Hier siegten Tom und Bill Kaulitz ausgerechnet gegen Ehefrau beziehungsweise Schwägerin Heidi Klum.