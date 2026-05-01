Queen-Star Brian May will Narzissen auf einer Grünfläche pflanzen lassen. Die Gemeinde verbietet dies jedoch mit einer Begründung, die der Musiker nicht glauben will.
Brian May (78) darf auf einem Platz in seiner Gemeinde keine Narzissen pflanzen. Die Begründung für das Verbot sei, dass die Pflanzen ein Sicherheitsrisiko darstellten, heißt es in britischen Medienberichten. Der Queen-Star hatte demnach vor, Blumenzwiebeln für eine Grünfläche in Elstead, Surrey, zu spenden, dies sei ihm nun untersagt worden. Laut dem Gemeinderat von Elstead würden die gelben Blumen die Sicht auf den Verkehr in der Nähe beeinträchtigen.