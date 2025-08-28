Aus für Batterie-Tochter Cellforce: Kündigung kommt mit Porsche Taycan – IG Metall geißelt „unwürdiges Verhalten“

Porsche-Mitarbeiter haben Kündigungen an die betroffenen Beschäftigten der Batterietochter Cellforce am Tag der Betriebsversammlung in die Briefkästen verteilt. Das stößt auf Kritik.
Aufregung um die Zustellung der Kündigungen an betroffene Mitarbeiter der Porsche-Tochter Cellforce: Bereits Anfang der Woche sollen die Entlassungsschreiben in einigen Briefkästen verteilt worden sein, wie der „Spiegel“ zuerst und anschließend weitere Medien berichteten. Mit dem Elektroflitzer Taycan in weiß sollen die zwei Porsche-„Boten“ vorgefahren sein – kurz nach der Betriebsversammlung in Kirchentellinsfurt am Sitz der Batterie-Tochter Cellforce, bei der den Beschäftigten das Aus für 200 von etwa 280 Mitarbeitenden verkündet wurde.