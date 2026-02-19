Ägyptische Prunk-Palette mit Kuhkopf und Sternen gibt Rätsel auf

In der ägyptischen Religion waren Sonne und Sterne zentrale, göttliche Kräfte, die den zyklischen Lauf von Leben, Tod und Wiedergeburt verkörperten. Doch woher stammt diese Vorstellungswelt? Archäologen sind der Enträtselung jetzt einen Schritt nähergekommen.
Vergessen Sie die berühmte Himmelsscheibe von Nebra. Jene kreisförmige Bronzeplatte mit Applikationen aus Gold, die als die älteste bisher bekannte konkrete Himmelsdarstellung gilt. Ihr Alter wird auf 3700 bis 4100 Jahre geschätzt. Das Artefakt der Aunjetitzer Kultur aus der frühen Bronzezeit Mitteleuropas zeigt astronomische Phänomene und religiöse Symbole.