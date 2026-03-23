Auktionsunternehmen Christie’s: Warum ist Bastienne Leuthe für Christie’s und für Stuttgart ein Glücksfall?

Bastienne Leuthe hat sich viel vorgenommen für ihren neuen Job. Seit Ende 2025 ist Leuthe im Auktionsunternehmen Christie’s internationale Direktorin und Leiterin für Nachkriegs- und Gegenwartskunst in Deutschland. Die ersten Wochen? „Fühlen sich toll an“. Der Antritt sorgte für Schlagzeilen, agierte Leuthe doch zuvor für die Konkurrenz von Sotheby’s für deren deutsche Zeitgenossen-Abteilung.

Nun ein neues Unternehmen, ein Neustart. In einem „anspruchsvollen Markt“, wie Kunstmarkt-Fachleute gerne eine Situation skizzieren, zu der Absagen von Kunstmessen ebenso gehören wie Galerieschließungen und die Suche nach neuen Konzepten. „Es gibt sehr erfolgreiche neue Formate“, sagt Bastienne Leuthe, und verweist auf die Art Basel Quatar, auf das Konzept „House of Galleries“ in den ehemaligen Vorstandsetagen im 43. und 44. Stockwerk des Trianon-Hochhauses in Frankfurt oder Eröffnungen internationaler Galerieniederlassungen in Mailand.

Bastienne Leuthe bildet mit Jürgen Leuthe ein Macher-Paar

Zweifeln gibt Bastienne Leuthe keinen Raum. Sie tritt an. Dabei soll Stuttgart – wo Christie’s seit Ende der 1990er Jahre eine Repräsentanz hat, die seit mehr als 20 Jahren von Eva Schweizer geführt wird – der Ausgangspunkt sein. Wie auch in ihrem bisherigen Berufsleben, in dem Bastienne Leuthe stets doppelt im Rampenlicht stand – als international renommierte Kunstexpertin wie gemeinsam mit ihrem Mann Jürgen Leuthe, Geschäftsführer der international präsenten Nürtinger Modemarke Luisa Cerano, als durchaus auch medial beachtetes Erfolgspaar. Was aber heißt das eigentlich, dieses „Wohnort ist Stuttgart“? Leuthe lächelt. „Einen Tag pro Woche“, sagt sie dann, „habe ich geplant, im Office zu sein“. Und die anderen vier oder gar fünf Tage? „Bin ich unterwegs“. Was das heißt? „Vor allem, die Nähe zu Sammlern, Galeristen und Museumsleuten und denen, die Unternehmenssammlungen betreuen, zu vertiefen.“

Bastienne Leuthe spricht ruhig, lässt ihrem Gegenüber Raum. Und macht damit zugleich Erwartungen deutlich. Christie’s und Bastienne Leuthe – daraus erwächst Souveränität. Ernsthaftigkeit könnte hier ein Stichwort sein. Umso mehr, als Leuthe derzeit einen „sehr spannenden Moment“ sieht. „Es gibt einen Generations- und Erbenwechsel“, sagt sie. „Womit wir jetzt auch viel jüngere Menschen zu unserer Kundschaft zählen dürfen.“ „Irgendwann“, sagt Bastienne Leuthe, „findet ein Entwicklungsschub in Sachen Kunst statt, der den Interessierten nicht selten von einer Edition zu der Aura des Originals führt“. Das habe sie nicht nur in ihrem Freundeskreis so erlebt.

Wichtige Auktionsbühne auch für Deutsche Kunst des 20. Jahrhunderts: Christie’s in Paris Foto: Christie’s

Was aber gehört für den Sprung zur Orientierung im Primärmarkt, in Privatgalerien vor allem, dazu? Und was muss man beachten, wenn man sich denn mit dem Kauf von Kunstwerken beschäftigt? „Ob im Primär- oder Sekundärmarkt sollte man kaufen, was einem gefällt“, sagt sie. Und doch: „Qualität“, so Bastienne Leuthe, „spielt eine Riesenrolle“. „Zustand und Provenienz“, also die Frage, wo ein Kunstwerk herkommt und wo es bereits zu sehen war, blieben entscheidende Faktoren.

Doch auch, wer einfach aus Freude und ob für mehr oder weniger Geld Kunst kaufe, müsse ein paar Grundregeln beachten. Und welche? Leuthe lacht. „Sein Auge trainieren, am besten durch Museums- und Galeriebesuche, Marktentwicklungen beobachten. Und man kann nie zu viele Fragen stellen, um informiert zu sein.“ Das ist alles? „Man sollte“, sagt Leuthe, „mit dem ersten Kauf einen Ordner führen. Mit Belegen, mit Fotos aller Werke und gegebenenfalls auch Notizen zu besonderen Details. „Ein gut geführtes Archiv“, sagt Bastienne Leuthe, sei „zu jeder Zeit wichtig“. Auch, weil es bei einem eventuellen Verkauf die Arbeit erleichtert? Bastienne Leuthe antwortet mit einem Verweis auf die eigene Biographie. Als sie 2005 bei Sotheby’s angefangen habe nach ihrem Kunstwissenschaftsstudium, habe sie erst einmal drei Jahre lang in London und Paris „katalogisiert“. Und heute würde mehr denn je auf das akribische Zusammentragen möglichst vieler Informationen für ein Kunstwerk geachtet. Steckt also hinter dem strahlenden Kunstmarkt schlicht viel Fleißarbeit? Bastienne Leuthe antwortet auf ihre Weise: „Man sollte Fehler vermeiden, indem man alle Checks mit Genauigkeit bearbeitet.“

Sorgen um den Kunstmarkt tritt Bastienne Leuthe so leise wie nachdrücklich entgegen. „Der europäische Markt“, sagt sie, „ist sehr stark“. Und Paris, schon immer seit dem 19. Jahrhundert ein Zentrum des Kunsthandels, habe vom Brexit, vom Ausstieg der Briten aus dem europäischen Binnenmarkt, „profitiert“. Anfang März hat London allerdings seine Wichtigkeit wieder bestärkt. Während der Marquee Art Week offerierte Christie‘s 800 Werke, mit einer Verkaufsquote von 98 Prozent – auch für den Marktführer ein Ausrufezeichen.

Im deutschen Markt sieht Leuthe in schwierigen Zeiten wie diesen die Sammler „in Warteposition“. Es seien, sagt Leute, „sehr wissende und informierte Sammler da“ – und spätestens hier landet man wieder beim Kunstmarkt-Schlüsselwort „Vertrauen“.

Schon bei Sotheby’s war Bastienne Leuthe gerne mitten im Auktionsgeschehen Foto: Sotheby’s

Leuthe ist bei Christie’s angetreten, mögliche Sammler wie mögliche Einlieferer aus der Warteposition zu holen. Dafür ist sie „jeden Tag zu neuen Entdeckungen unterwegs“, dafür übergibt sie Werke oder ganze Werkgruppen oder gar ganze Sammlungen an die globalen Christie’s Auktionsstandorte. Und nicht selten begleitet sie interessierte Kunden zur Auktion – wie jüngst im Fall der bedeutsamen Grafik-Sammlung Hegewisch oder der belgischen Privatsammlung des Ehepaars Vanthournout. Bühne der Auktionen hier: London. International bedeutende Sammlerinnen und Sammler in der Region Stuttgart und im Südwesten verfolgen all dies mit großer Aufmerksamkeit.

Nicht nur in der britischen Hauptstadt vielbeachtet: Die Skulptur „La Parisienne“ des deutschen Surrealisten Max Ernst – eine der ersten Einlieferungen, die Bastienne Leuthe für Christie’s betreute – übertraf am 5. März in London ihren oberen Schätzwert von 600 000 britischen Pfund mit einem Zuschlag bei 952 500 britischen Pfund (1,1 Millionen Euro) deutlich. Ist aber wirklich noch etwas übrig von der Auktion als Ereignis? 81 Prozent aller Gebote, bestätigt Bastienne Leuthe, werden „digital getätigt“. Und dennoch führt für Leuthe an einer Live-Auktion kein Weg vorbei. „Da kribbelt es doch jedesmal wieder“, sagt sie. Wann und wo wird sie auf jeden Fall wieder dabei sein? „ Am 15. und 16. April werde ich für die Auktionen der Kunst des 20. und 21. Jahrhunderts in Paris sein“, sagt Bastienne Leuthe – „und danach geht es weiter nach New York“.