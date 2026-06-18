Der Kunstmarkt ist stabil. Starke Ergebnisse gab es auch bei der Frühjahrsauktion von Ketterer in München – mit einem besonderen Höhenflug für ein Bild von Willi Baumeister.
Angefeindet und doch unantastbar war der Stuttgarter Maler Willi Baumeister um 1950. National wie international gefeiert für auf archaisch wirkende Kernformen reduzierte Bildformationen, nahm Baumeister, 1946 als Professor an die neu konstitutierte Kunstakademie Stuttgart berufen, Fahrt auf für ein fulminantes Spätwerk, das doch mit dem überraschenden Tod 1955 viel zu früh gestoppt wurde.