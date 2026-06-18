Der Kunstmarkt ist stabil. Starke Ergebnisse gab es auch bei der Frühjahrsauktion von Ketterer in München – mit einem besonderen Höhenflug für ein Bild von Willi Baumeister.

Angefeindet und doch unantastbar war der Stuttgarter Maler Willi Baumeister um 1950. National wie international gefeiert für auf archaisch wirkende Kernformen reduzierte Bildformationen, nahm Baumeister, 1946 als Professor an die neu konstitutierte Kunstakademie Stuttgart berufen, Fahrt auf für ein fulminantes Spätwerk, das doch mit dem überraschenden Tod 1955 viel zu früh gestoppt wurde.

Zu den zentralen ganz eigenen Figurationen des 1889 geborenen Willi Baumeister aus diesen Jahren zählt die Werkreihe der „Phantome“. Acht Bilder werden zu dieser Reihe gezählt, in der jeweils ein schwebendes Schwarz dominiert. 1953 entsteht „Phantom mit roter Figur“ – 53,5 Zentimeter hoch und 81 Zentimeter breit. Das „Phantom“ ist mittig gesetzt, links antwortet, in tänzelnder Leichtigkeit, die im Titel versprochene rote Figur.

Willi Baumeister 1951 vor dem Gemälde „Allegro“ Foto: Archiv Baumeister

Sechs Jahre nachdem Willi Baumeister 1947 seine bereits in den Jahren Hitler-Deutschlands geschriebenen Kunstgedanken unter dem schnell zum eigenen Begriff gewordenen Titel „Das Unbekannte in der Kunst“ veröffentlicht hatte, bringt der Maler in „Phantom mit roter Figur“ seine Kunstidee buchstäblich auf den Punkt. Kenner wissen: Baumeister sprengt mit der „Montaru“-Serie im Anschluss alle Fesseln. Umso bedeutsamer aber sind die „Phantom“-Bilder als Fazit und Anlauf zugleich.

Baumeisters „Phantom“: „Magische Grenze“ überschritten

All dies hat offenbar bei der Frühjahrsauktion im Münchner Auktionshaus Ketterer einen Sammler elektrisiert und für ein dickes Ausrufezeichen in der Rezeption von Willi Baumeister geführt. Auf 250 000 Euro geschätzt, erreichte das fast 30 Jahre in einer renommierten Privatsammlung verankerte Bild „Phantom mit roter Figur“ inklusive Aufschlag 516 000 Euro. Julia Scheu, Leiterin des Bereichs Wissenschaftliche Katalogbearbeitung bei Ketterer Kunst, bestätigt: „Ja, das ist ein Auktionsrekord bei Ketterer Kunst. Wir hatten in den vergangenen Jahren zwar bereits mehrere sehr hohe Ergebnisse im Dreihundert- und Vierhunderttausend-Euro-Bereich für Baumeister Gemälde aus dieser wichtigen Schaffensphase, mit „Phantom mit roter Figur“ haben wir aber nun erstmals die magische Grenze von 500 000 Euro überschritten“. Und Scheu sagt weiter: „Selbst im internationalen Vergleich handelt es sich dabei um das drittbeste jemals erzielte Baumeister-Ergebnis, was uns natürlich – vor allem auch für unsere Einlieferer, die uns die Arbeit anvertraut haben – sehr freut.“ Den Baumeister-Rekord darf das Kölner Auktionshaus Van Ham für sich beanspruchen – 2025 erreichte das Bild „Monturi, Diskus (mit Segmenten)“ 604 520 Euro inklusive Aufgeld.

Aufmerksam verfolgt werden Auktionsergebnisse immer auch von den Galerien. Für Willi Baumeister ist hier zuvorderst die Berliner Galerie Klaus Gerrit Friese zu nennen. Wie wichtig also ist Ketterers Baumeister-Erfolg? Klaus Gerrit Friese bleibt zurückhaltend: „Eine der Absurditäten“, sagt Friese mit Blick auf die vielen Nuancen des Kunstmarktes, „ist die sogenannte Markt-Transparenz, die sich ausschließlich auf die erzielten Auktionsergebnisse beschränkt“. Für ihn gilt: „Wollten wir das einmal wirklich und materialgesättigt analysieren, müssten wir erzielte Verkaufspreise in Galerien miteinbeziehen. Hier werden oft zu sehr respektablen Preisen Bilder verkauft, auch wenn das nicht gleich in jeder Datenbank aufpoppt.“ Zugleich jedoch summiert Friese: „Aber natürlich: Wir freuen uns über gute Preise.“

Galerist Klaus Gerrit Friese bringt Willi Baumeisters Werk immer wieder in Dialog auch mit zeitgenössischer Kunst Foto: Galerie Friese, Berlin

Jochen Gutbrod, Geschäftsführer der Willi Baumeister-Stiftung, weist auf anderes hin: „Wir freuen uns über ein solches Ergebnis“, sagt er, „sind aber auch immer wieder verwundert, dass für Baumeisters Werk sehr wichtige und gute Bilder zu deutlich tieferen Preisen gehandelt werden“. Auch hierfür liefert die Ketterer-Auktion ein Beispiel: Das Baumeisters Archaik-Vokabular souverän ausspielende Bild Eteana, mit 54 Zentimeter Höhe und 65 Zentimeter Breite erreichte bei einem bereits überraschend niedrigen Schätzpreis von 30 000 Euro mit Aufgeld 38 700 Euro. Gilt hier, was Klaus Gerrit Friese so formuliert: „Man kann, glaube ich, sagen, dass die Preisbewertungen zum Teil unbeschadet der Relevanz von Bilderserien stattfinden.“?

Baumeisters „Phantome“ sind „besonders umkämpft“

Werden denn die Preise für Baumeister-Bilder nun insgesamt „nachziehen“? Julia Scheu glaubt dies nicht. „Mit ,Phantom mit roter Figur’“, sagt sie, „ist Baumeister 1953 eine qualitativ herausragende Komposition gelungen, die seine zentrale Stellung innerhalb der internationalen Nachkriegsabstraktion auf besondere Weise belegt“. Und die Ketterer-Expertin ergänzt: „Das großformatige Gemälde ist ein besonders frühes Beispiel jener reifen Werkphase, in der Baumeister zu seiner heute als charakteristisch geltenden, archaisch anmutenden und hoch verdichteten Formsprache vordringt, deren Zentrum fortan stets eine dominante schwarze – seltener auch weiße – Fläche bildet. Mit Baumeisters plötzlichem Tod findet diese Werkphase jedoch bereits zwei Jahre später ein schnelles Ende, weshalb sie zahlenmäßig klein und folglich auf dem internationalen Kunstmarkt besonders umkämpft ist.“

Julia Scheu verweist zudem auf eine immer wichtige Bestätigung: „Ein Großteil dieser Gemälde befindet sich heute in renommierten nationalen und internationalen Museen, wie unter anderem in der Nationalgalerie Berlin, im Museum of Modern Art, New York, und im Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, Madrid.“

Wichtig auch für Baumeister: den Marktwert zu bestätigen

Jochen Gutbrods Blick geht derweil nach vorne: „Zwei spannenden Ausstellungen mit Werken von Willi Baumeister sind zur Zeit in der Vorbereitung“, sagt er. „Einmal werden die Lacktafeln von Schlemmer, Baumeister, Krause und anderen in der Villa Herberts in Wuppertal in Zusammenarbeit mit Tony Cragg noch in diesem Jahr ausgestellt werden. Zum anderen wird für 2027 in der Neuen Nationalgalerie in Berlin eine Ausstellung zur Abstrakten Kunst der 1930er Jahre in Deutschland vorbereitet, in der Baumeister prominent vertreten sein wird“. Aussichten, die in der Bestätigung eines künstlerischen Werks für Galerist Klaus Gerrit Friese ebenso wichtig sind wie für den Auktionsmarkt. „Da es natürlich durch verschiedene variable Faktoren wie Angebot, Nachfrage, Zeitgeschmack, und nicht zuletzt die museale Würdigung eines Künstlers zu Preisschwankungen kommen kann“, erläutert Julia Scheu, „ist es wichtig diesen Marktwert immer wieder neu zu bestätigen“.

Bleibt die Frage, ob sich die Kunst Willi Baumeisters auch an der unteren Preisskala erleben lässt. „Das kann ich kennenlernen und erwerben, ist der richtige Gedanke“, sagt Klaus Gerrit Friese, „denn Graphik zum Beispiel, ein für Baumeister extrem wichtiger Teil seiner Kunst, ist bei uns zu sehr vernünftigen Preisen zu erwerben.“ Für Friese ist aber noch anderes wichtig. Bewusst zeigt er Baumeister-Werke immer wieder im Dialog mit anderen, und auch mit zeitgenössischen Positionen. „Im nächsten Jahr“, sagt er, „zeigen wir ihn zusammen mit Ella Bergmann-Michel und Robert Michel und sicher wird dann auch wieder der ,ewig junge’ Künstler in einem Kontext mit zeitgenössischer Kunst erscheinen. Das tut immer allen gut“.

Spätwerk Panorama: 2013 zeigte das Kunstmuseum Stuttgart die Ausstellung „Baumeister international“ Foto: Kunstmuseum Stuttgart

2027 ist ein gutes Stichwort für das Werk von Willi Baumeister. Ende März 2027 soll die umfassende Sanierung der Sammlungsräume des Kunstmuseums Stuttgart abgeschlossen sein. Und zur Wiedereröffnung soll auch das eigene Baumeister-Panorama mit einer einzigartigen „Montaru“-Folge wieder glänzen. Ständiger Baumeister-Anlaufpunkt ist das Kunstmuseum Stuttgart auch während der Schließung – seit Eröffnung des Kunstmuseums 2005 ist das Archiv Baumeister und damit der gesamte schriftliche Nachlass des 1955 gestorbenen Künstlers fester Bestandteil des Hauses.

Baumeister-Eröffnung bei Schlichtenmaier am 24. Juli

Dem Kunstmuseum Stuttgart unmittelbar benachbart, ist zudem die Galerie Schlichtenmaier (Kleiner Schlossplatz 11) fester Anlauf- und Ausgangspunkt für die Beschäftigung mit dem umfassenden Werk von Willi Baumeister. „Aktuell“, sagt Schlichtenmaier-Geschäftsführer Kay Kromeier, „bereiten wir eine Präsentation mit Werken von Willi Baumeister im Dialog mit Arbeiten von Adolf Hölzel, Oskar Schlemmer und Ida Kerkovius vor“. Eröffnung ist am Freitag, 24. Juli. Der Titel der Schau spiegelt sowohl die Intentionen der beteiligten Künstlerinnen und Künstler als auch die Erwartungen des Kunstpublikums: „Visionäre der Moderne“.