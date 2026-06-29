Auftritt sorgt für Diskussionen: Wo waren Kim und Kanye? North West allein bei Fashion Week in Paris

North West ist bei der Pariser Modewoche aufgetaucht - offenbar ohne ihre Eltern Kim Kardashian und Kanye West. Videos und Bilder zeigen die 13-Jährige umringt von Paparazzi und posierend mit erwachsenen Männern. Im Netz sorgt der Auftritt nun für Diskussionen: Wo waren ihre Eltern?

Sie ist gerade einmal 13 Jahre alt und bewegt sich doch längst im Rampenlicht des Showbusiness: North West, Tochter von Kim Kardashian (45) und Kanye West (49), ist bei der Pariser Fashion Week aufgetaucht. Bei der Menswear-Show des Labels Vetements erschien sie offenbar ohne Begleitung ihrer Eltern. Videos und Bilder ihres Auftritts kursieren seither im Netz - und lösen dort eine Debatte aus.

Auf den Clips ist unter anderem zu sehen, wie die 13-Jährige von Fotografen umringt wird und dabei sichtlich überfordert wirkt. Viele Nutzerinnen und Nutzer zeigten sich irritiert. "Sie sieht so verloren und verwirrt aus", schrieb ein Instagram-User. Ein anderer kommentierte: "Das ist alles nur noch total seltsam ..."

Eine Frage stand in den Kommentaren besonders im Vordergrund: Wo waren ihre Eltern? "North West ist 13 Jahre alt. Sie ist allein in Paris mit ein paar Freunden und Bodyguards, besucht Partys und Shows. Ein 13-jähriges Mädchen. Wo sind ihre Eltern?", schrieb eine Person auf X zu den Aufnahmen.

Kritik an Fotos mit erwachsenen Männern

Für zusätzliche Irritation sorgten Aufnahmen, auf denen North West gemeinsam mit erwachsenen Männern posiert, die ihr für die Fotos den Arm um die Schulter legen. Auch modisch fiel die 13-Jährige wie schon bei früheren Auftritten mit einem auffälligen Look auf: Zur Vetements-Show trug sie ein Sweatshirt des Labels, einen Faltenminirock, eine zerrissene Strumpfhose und Plateaustiefel. Dazu kombinierte sie ein mit großen Spikenieten besetztes Halsband.

Schon seit Monaten zeigt sich North mit verschiedenen Piercings im Gesicht. Bei dem Pariser Termin präsentierte sie zwei neue Piercings an der Oberlippe. Ob diese echt oder lediglich Teil ihres Looks waren, ist bislang nicht bekannt.

Das machten Kanye West und Kim Kardashian

Kanye West hielt sich zwar ebenfalls in der französischen Hauptstadt auf, besuchte die Modewoche jedoch nicht gemeinsam mit seiner Tochter. Stattdessen feierte der Rapper Medienberichten zufolge seinen 49. Geburtstag unter anderem mit seiner Ehefrau Bianca Censori (31) und rund 20 Gästen im Schloss Versailles.

Kim Kardashian befand sich zu diesem Zeitpunkt offenbar in Kalifornien. Wie aus ihren Instagram-Storys hervorging, verbrachte die 45-Jährige das Wochenende auf der Geburtstagsfeier ihrer Schwester Khloé Kardashian, die ihren 42. Geburtstag feierte.

Kim Kardashian und Kanye West waren von 2014 bis zur 2022 abgeschlossenen Scheidung verheiratet. Neben North haben die beiden drei weitere gemeinsame Kinder: Sohn Saint sowie Tochter Chicago und Sohn Psalm.

North West verfolgt inzwischen eigene musikalische Ambitionen. Erst im Mai veröffentlichte sie ihre erste EP "N0rth4evr" mit insgesamt sechs Songs. Die Platte überraschte mit einem experimentellen Mix aus Emo, Trap, Punk und Metal.