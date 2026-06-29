Auftritt sorgt für Diskussionen: Wo waren Kim und Kanye? North West allein bei Fashion Week in Paris

North West ist bei der Pariser Modewoche aufgetaucht - offenbar ohne ihre Eltern Kim Kardashian und Kanye West. Videos und Bilder zeigen die 13-Jährige umringt von Paparazzi und posierend mit erwachsenen Männern. Im Netz sorgt der Auftritt nun für Diskussionen: Wo waren ihre Eltern?
Sie ist gerade einmal 13 Jahre alt und bewegt sich doch längst im Rampenlicht des Showbusiness: North West, Tochter von Kim Kardashian (45) und Kanye West (49), ist bei der Pariser Fashion Week aufgetaucht. Bei der Menswear-Show des Labels Vetements erschien sie offenbar ohne Begleitung ihrer Eltern. Videos und Bilder ihres Auftritts kursieren seither im Netz - und lösen dort eine Debatte aus.