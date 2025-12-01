Brad Pitt (61) hat George Clooney (64) einst genau die Rolle vor der Nase weggeschnappt, die ihm zum Durchbruch verhalf. Das haben die beiden Weltstars offenbar bis heute nicht vergessen. In einem Interview mit der britischen Zeitung "The Times" verriet Clooney, dass er große Hoffnungen in das Engagement gesetzt hatte, das am Ende an Pitt ging: "Ich kam in die letzte Runde für eine Rolle in 'Thelma & Louise'", sagte er. "Und dann hat Brad sie bekommen, dieser Mistkerl."

Es ging um die Rolle des J.D., der eine kurze Romanze mit Geena Davis' (69) Thelma hat. Der Auftritt in dem Film von Ridley Scott (88) im Jahr 1991 markierte einen Wendepunkt in Pitts Karriere. Nicht nur machte ihn seine Liebesszene mit Geena Davis zum Sexsymbol. Nach der Veröffentlichung des Streifens ergatterte er größere Filmrollen.

"Er nervt mich damit"

Clooney schlug sich hingegen in den frühen 90er Jahren mit Nebenrollen in Fernsehserien durch - und hegte Groll gegen Pitt, weil dieser ihm die Rolle in "Thelma & Louise" weggeschnappt hatte. "Ich habe mir 'Thelma & Louise' jahrelang nicht angesehen", verriet der Schauspieler nun, "weil ich verärgert war. Die Rolle hat seine Filmkarriere ins Rollen gebracht. Vorher hat er in Sitcoms und anderem Mist mitgespielt." Und dann sei es ausgerechnet die Sache gewesen, die ihn selbst hätte groß rausbringen können, so Clooney.

Brad Pitt zieht ihn offenbar bis heute damit auf: "Oh ja, er nervt mich damit", sagte Clooney. Er räumte dann aber ein, dass Pitt, mit dem er gut befreundet ist, die richtige Besetzung für die Rolle war. "Als ich den Film gesehen habe, dachte ich natürlich: Ja, das musste dieser Typ sein."

Lange musste Clooney dann auch nicht mehr auf seinen Durchbruch warten. Mitte der 1990er Jahre wurde ihm die Rolle des Arztes Doug Ross in der Krankenhausserie "Emergency Room" angeboten. Er stieg damit zum TV-Star auf, kurz darauf klopfte auch Hollywood an. 1996 war er bereits in "Tage wie dieser" und "From Dusk Till Dawn" zu sehen.