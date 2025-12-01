Beide haben große Hoffnungen in diese Rolle gesetzt: Brad Pitt und George Clooney konkurrierten Anfang der 1990er Jahre um einen wichtigen Hollywood-Auftritt.
Brad Pitt (61) hat George Clooney (64) einst genau die Rolle vor der Nase weggeschnappt, die ihm zum Durchbruch verhalf. Das haben die beiden Weltstars offenbar bis heute nicht vergessen. In einem Interview mit der britischen Zeitung "The Times" verriet Clooney, dass er große Hoffnungen in das Engagement gesetzt hatte, das am Ende an Pitt ging: "Ich kam in die letzte Runde für eine Rolle in 'Thelma & Louise'", sagte er. "Und dann hat Brad sie bekommen, dieser Mistkerl."