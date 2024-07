Auftritt der John Cranko Schule: Spitzentanz!

1 Matinee-Szene Foto: Roman Novitzky

Matinee der John Cranko Schule: Nicht nur die Absolventen brillieren, auch die Eleven überzeugen auch als Ensemble.











Die Jüngsten aus den Klassen eins bis vier haben bei der Matinee der John Cranko Schule Vortritt. Am Sonntagvormittag eröffneten drei Jungen und ein ganzer Mädchenreigen mit der „Vivaldi Suite“ von Stefania Sansavini und Valentina Falcini die diesjährige Schulvorstellung. Mit mehrfach gedrehten Sprüngen, hohen Beinen und einer durchweg grazilen Armführung unterstrich dieser Auftakt in großer Gruppe von Anfang an die professionelle Ausrichtung der staatlichen Ballettschule.