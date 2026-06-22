Auftaktfolge sorgt für Aufsehen: Schlimmster TV-Kuss? Aufregung um House of the Dragon-Inzest-Szene

Der "Game of Thrones"-Ableger "House of the Dragon" startet mit einem Aufreger in die dritte Staffel. Es kommt zu einer Kussszene, die bei Serienfans teils Unbehagen und Ekel auslöst.
Schon der Serien-Hit "Game of Thrones" schockierte mehrfach mit inzestuösen Szenen die Zuschauerschaft. Das ebenfalls auf der epischen Fantasy-Welt von Autor George R. R. Martin (77) basierende Spin-off "House of the Dragon" sorgt jetzt mit einer bestimmten Szene erneut für Aufsehen. In der ersten Folge der neuen Staffel kommt es zu einem Kuss, der wohl bei vielen Serienfans Unbehagen auslöst. In den sozialen Medien sind Reaktionen zu finden, in denen Zuschauerinnen und Zuschauer ihr Entsetzen zum Ausdruck bringen.