Auftakt zum Cannstatter Wasen: Volksfestumzug als Schatz kultureller Vielfalt

Brauchtum in seiner schönsten und amüsantesten Form: 105 Gruppen und 4000 Mitwirkende sind beim traditionellen Korso durch Cannstatt dabei.
Auf dem Wasen grasen d’Hasen, heißt der alte Spruch. Nach der Landesstandarte, die den pünktlich um 11 Uhr am Sonntag gestarteten Cannstatter Volksfestumzug anführte, kam daher gleich der Wasenhasi, die solistische Symbolfigur im Plüschfell. Nicht am Wasen, aber am Daimlerplatz, grasen derweil genüsslich noch die 25 Schweine, die die Bäuerliche Erzeugergemeinschaft Schwäbisch-Hall wieder mitgebracht hat..