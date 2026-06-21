Aufstiegsplan gescheitert: Vier-Tore-Abfuhr für Türkspor Stuttgart im Relegationsfinale

Der Kreisliga-A-Vize unterliegt in Plattenhardt dem SV Rohrau nach einer bitteren zweiten Hälfte mit 0:4. Ausgerechnet der am namhaftesten besetzte Mannschaftsteil schwächelt.

Der Optimismus war groß gewesen. Gleiches galt am Ende für die Enttäuschung. Die Fußballer von Türkspor Stuttgart haben den Aufstieg in die Bezirksliga verpasst. Im Relegationsfinale unterlagen die Wahl-Cannstatter am Samstag dem SV Rohrau in Plattenhardt mit 0:4. Das Ergebnis fiel letztlich deutlich aus, spiegelt den Spielverlauf aber nur teilweise wider. Türkspor war lange auf Augenhöhe. „Wir haben uns gut verkauft“, sagt der Trainer Memik Erdogan. Der nicht nur aus seiner Sicht entscheidende Unterschied: „Unser Gegner hat seine Chancen genutzt und ist vor dem Tor cool geblieben, wir leider nicht.“ Alle vier Treffer fielen in der zweiten Hälfte.

Bei Temperaturen von rund 35 Grad entwickelte sich von Beginn an eine intensive Partie. Türkspor kam besser ins Spiel und sorgte früh für Gefahr. Nach rund zehn Minuten gab Shkemb Miftari den ersten Warnschuss ab. Rohrau verteidigte konzentriert, während auf der Gegenseite der Türkspor-Torhüter Hüsrev Kop mit einer starken Parade einen frühen Rückstand verhinderte. Die Partie blieb umkämpft. Nach einem Eckball forderte Rohrau einen Handelfmeter, wenig später reklamierte Türkspor das Gleiche nach einem abgeblockten Freistoß. Der Schiedsrichter Patrick Fischer (VfL Herrenberg) ließ in beiden Situationen weiterspielen und zeigte insgesamt eine großzügige, aber klare Linie.

Am Ende war bei Türkspor die Enttäuschung groß. Foto: Günter Bergmann

Die beste Möglichkeit vor der Pause gehörte den Stuttgartern. Emir Dogansoy, in dieser Kreisliga-A-Saison 38-facher Torschütze, kam aus kurzer Distanz zum Abschluss, scheiterte jedoch am Rohrauer Torhüter Lucas Kroker. So ging es torlos in die Kabinen.

Nach dem Seitenwechsel erwischte der Tabellenzwölfte der Bezirksliga den besseren Start. In der 55. Minute setzte sich der Kapitän Simon Kamm gegen zwei Gegenspieler durch und legte auf seinen Bruder Tobias Kamm ab. Dieser schob den Ball zur Rohrauer Führung ins rechte Eck.

Türkspor reagierte stark. Ugur Capar verfehlte zunächst mit einem Distanzschuss knapp das Tor, wenig später scheiterte er zweimal am gut reagierenden Kroker. In dieser Phase lag der Ausgleich in der Luft. Stattdessen aber fiel auf der anderen Seite die Vorentscheidung. Nach einer Ecke für Türkspor schaltete der Gegner schnell um. Noel Hellmann bediente den kurz zuvor eingewechselten Simon Müsel – es war aus Stuttgarter Sicht das 0:2 (70.). Auch der Rohrauer Interimscoach Andreas Hess, der das im Urlaub weilende Trainerduo Matthias Mang/Björn Holz vertrat, sah darin den Knackpunkt. „Nach unserem ersten Treffer haben wir kurz den Faden verloren. Mit dem zweiten ist dann aber endgültig der Knoten geplatzt“, konstatierte er.

Türkspor erhöhte anschließend das Risiko und stellte auf eine Abwehrdreierkette um. Dadurch ergaben sich Räume für den Kontrahenten. Tobias Kamm und Nico Krägeloh trafen schließlich zum Endstand (86./88.). In der hitzigen Schlussphase sah Dogansoy noch Gelb-Rot – ehe sich die Gemüter schnell wieder abkühlten.

Während der SV Rohrau damit den Klassenverbleib feiert und den drohenden zweiten Abstieg in Serie verhindert hat, bleibt Türkspor nur die Enttäuschung über eine verpasste Chance. Das Erdogan-Team musste sich einem effektiveren Gegner geschlagen geben. Neuer Anlauf in der nächsten Saison in der Kreisliga A. Es wird dann der dritte nach dem Bezirksliga-Abstieg anno 2024.

SV Rohrau: Kroker – Hellmann, Gauß, Franz, Krägeloh (90. Tropsch) – Simon Kamm, Moser (82. Roth) – Sosic (81. Jonas), Tobias Kamm, Kallab (62. Müsel) – Di Leo.

Türkspor Stuttgart: Kop – Özbay (65. Grigoras), Daniel Bosnjak (46. Ertan Bozkurt), Coskun, Korkmaz – Sovtic (65. Isa Bozkurt), Karaboga (81. Sözbir), Biljeskovic – Dogansoy, Miftari, Capar.