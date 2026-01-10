Aufstellung des VfB Stuttgart: So will Sebastian Hoeneß in Leverkusen spielen lassen

Seit 15 Pflichtspielen hat der VfB nicht mehr gegen Leverkusen gewonnen. Mit dieser möglichen Aufstellung versucht Trainer Sebastian Hoeneß, das an diesem Samstag zu ändern.

Der 16. Spieltag in der Fußball-Bundesliga steht an, doch erstmals in dieser Runde tritt der VfB im sogenannten Topspiel der Woche am Samstag um 18.30 Uhr an. Dann geht es in der Bay-Arena von Leverkusen nach der kurzen Winterpause gegen den Dritten der Liga – und damit gleich gegen einen ganz harten Prüfstein. Auch wenn der Meister von 2024 etwa mit dem für Algerien beim Afrika-Cup weilenden Ibrahim Maza auf einen wichtigen Ideengeber verzichten muss.

Beim VfB gibt es im Vorfeld der Partie Probleme in der Innenverteidigung: Dan-Axel Zagadou und Luca Jaquez fallen verletzt aus; Finn Jeltsch und Ameen Al-Dakhil sind zumindest keine Option für die Startelf. Während Bilal El Khannouss seinerseits durch den Afrika-Cup fehlt, sind auch die verletzten Tiago Tomas, Jovan Milosevic und Lazar Jovanovic nicht einsatzbereit.

Der VfB hat die letzten 15 Pflichtspiele gegen Bayer Leverkusen nicht gewonnen. Der letzte Erfolg liegt fast acht Jahre zurück, resultierte aus einem sehr glücklichen 1:0-Auswärtssieg unter Trainer Tayfun Korkut 2018. „Natürlich werden wir versuchen, an der aktuell nicht so gut aussehenden Statistik etwas zu ändern. Die Motivation ist groß“, sagt VfB-Coach Sebastian Hoeneß.

Wir haben die mögliche Aufstellung des VfB in Leverkusen in unserer Bildergalerie. Viel Spaß beim Durchklicken!