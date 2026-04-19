Aufstellung des VfB Stuttgart: So will Sebastian Hoeneß beim FC Bayern spielen lassen

Der VfB will sich im Spiel beim designierten Meister FC Bayern München an diesem Sonntag (17.30 Uhr) achtbar schlagen. Mit dieser Startelf könnte es Trainer Hoeneß probieren.

Vor dem Südschlager beim FC Bayern München am Sonntag (17.30 Uhr) hat der VfB-Cheftrainer Sebastian Hoeneß einen gewichtigen Ausfall zu verkraften – aber ansonsten die Qual der Wahl. Wegen einer Gelbsperre kann Toptorjäger Deniz Undav nicht spielen, ansonsten aber sind beim Auftritt des Pokalsiegers beim Meister alle Spieler im Stuttgarter Kader fit.

„Die Bayern spielen in einer eigenen Liga“, sagt Hoeneß angesichts der Dominanz der Münchner, die gegen den VfB den Gewinn ihrer 35. deutschen Meisterschaft perfekt machen könnten. Trotz der Tatsache, dass die Stuttgarter als Dritter der Tabelle ebenfalls ein Spitzenteam stellen, klafft eine gewaltige Leistungslücke zwischen beiden Mannschaften. Diese wurde bereits beim 5:0-Sieg der Münchner in Hinspiel in Stuttgart deutlich.

Unsere Empfehlung für Sie Platzierung des VfB Stuttgart Dritter oder Vierter? Da kommt Sebastian Hoeneß ins Grübeln Bei bisher 46 absolvierten Saisonpartien kann auch ein Trainer mal ins Straucheln kommen. Und so verlor Sebastian Hoeneß bei der Frage nach dem Tabellenplatz seines VfB den Überblick.

Doch Hoeneß will mit seinem Team nicht in Ehrfurcht erstarren – auch wenn der VfB beim 2:2 im September 2022 letztmals bei den Bayern punktete. „Uns ist es gelungen, in Leverkusen eine Serie zu brechen, warum soll es nicht auch in München gelingen?“, sagt Hoeneß, der aber einschränkt: „Du wirst nicht viele Dinge finden, die sie nicht unglaublich gut machen.“

In unserer Bildergalerie finden Sie die mögliche Aufstellung des VfB in München. Viel Spaß beim Durchklicken!