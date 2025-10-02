VfB Stuttgart in der Europa League: So dürfte Sebastian Hoeneß gegen den FC Basel spielen lassen

Der VfB will in Basel möglichst seinen zweiten Sieg in der Europa League einfahren. Dafür verändert der Trainer Sebastian Hoeneß erneut seine Startelf.
Beflügelt von zuletzt drei Siegen in Serie tritt der VfB an diesem Donnerstag (21 Uhr) mit breiter Brust beim Schweizer Meister FC Basel an. Im zweiten von acht Spielen der Ligaphase der Europa League will das Team von Trainer Sebastian Hoeneß nach dem 2:1-Auftakterfolg über Celta Vigo vor rund 36 000 Fans im ausverkauften Sankt-Jakob-Park von Basel möglichst nachlegen.