Aufstellung des VfB: So will Sebastian Hoeneß in Deventer spielen lassen

Bei den Go Ahead Eagles aus Deventer will der VfB möglichst den dritten Sieg in der Europa League holen. Mit dieser Aufstellung werden die Stuttgarter erwartet.

Das Szenario ist ein komplett anderes als in der Bundesliga. Anstatt vor mehr als 80.000 Fans wie am Samstag beim 3:3 in Dortmund tritt der VfB diesmal auf wesentlich kleinerer Bühne an. Doch im 10 400 Fans fassenden Stadion De Adelaarshorst, der kleinen Heimstätte der Go Ahead Eagles aus Deventer, wird nach Anpfiff der Partie an diesem Donnerstag (21 Uhr/RTL) im Duell mit dem VfB Stuttgart ebenfalls eine Hexenkessel-Atmosphäre erwartet.

Schließlich sollte keines der Teams am fünften von acht Spieltagen der Ligaphase der Europa League verlieren – beide gehen mit jeweils zwei Siegen und zwei Niederlagen in die Partie. Da tun weitere Punkte mit Blick auf die Play-offs sehr gut.

Verzichten muss der VfB, der im nahe gelegenen Appeldoorn logiert, neben Mittelstürmer Erdmedin Demirovic auf den angeschlagenen Tiago Tomas, der mit muskulären Problemen zu kämpfen hat. „Gerade diese Spiele auf internationalem Parkett sind es doch, für die wir die gesamte vergangene Saison gearbeitet haben“, sagt Maximilian Mittelstädt. Erwartet wird, dass Chris Führich beim niederländischen Pokalsieger eine Startelfchance erhält, genauso wie Ramon Hendriks, der sich in seiner Heimat gerne von Beginn an zeigen will.

Wir haben die mögliche Aufstellung des VfB in Deventer in unserer Bildergalerie. Viel Spaß beim Durchklicken!