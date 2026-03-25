Aufregung um VfB-Spiel: Keine Ermittlungen mehr nach Maccabi-Schmähgesängen in Stuttgart

Die Staatsanwaltschaft wird kein Ermittlungsverfahren gegen Maccabi-Fans aufgrund von Schmähgesängen in Stuttgart einleiten. Wie sie den Schritt begründet.
Die Staatsanwaltschaft Stuttgart wird kein Ermittlungsverfahren gegen Fans des israelischen Fußballvereins Maccabi Tel Aviv, die sich im Dezember 2025 anlässlich eines Duells in der Europa-League in Stuttgart aufhielten, einleiten. Dies sei entschieden worden, nachdem „sich keine zureichenden tatsächlichen Anhaltspunkte für strafbares Verhalten ergaben“, so eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft.