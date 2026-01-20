Aufnahme von Afghanen: Moralisches Versagen

Die Bundesregierung verweigert mehr als tausend Afghanen die einst versprochene Zuflucht. Das ist schäbig, kommentiert Rainer Pörtner.
Die schwarz-rote Bundesregierung will mehr als tausend Frauen und Männer aus Afghanistan, die eine Aufnahmezusage der Ampel-Regierung hatten, nicht nach Deutschland lassen. Es sind Menschen, die auf deutsches Anraten und mit deutscher Hilfe in Pakistan Zuflucht vor den Taliban fanden. Es sind Afghanen, die sich in ihrem Heimatland mutig für Menschenrechte und Demokratie eingesetzt sowie der Bundeswehr und deutschen Staatsvertretern bei ihrem Aufenthalt am Hindukusch geholfen haben. Wenn sie nicht nach Deutschland dürfen, werden sie mit hoher Wahrscheinlichkeit nach Afghanistan abgeschoben. Dort drohen ihnen Ausgrenzung, Verfolgung, Tod.