Aufhänger Valentinstag: Kirche will Heiraten ganz einfach machen

Niedrigschwellig, unbürokratisch, kostenlos: Die Evangelische Kirche macht Paaren den 26 .6. 2026 als Hochzeitstag schmackhaft. Zwei Stuttgarter Kirchengemeinden sind dabei.
Die Evangelische Kirche (EKD) fragt ganz direkt: „Wie wäre es mit einem Heiratsantrag zum Valentinstag?“ Um dann am 26. 6. 2026 zu heiraten? Ganz einfach, spontan, ohne großen Aufwand, ohne viel Vorbereitung – als kirchliche Trauung oder als Segnung!“ Das ist die Botschaft einer bundesweiten Aktion der EKD, die an den Valentinstag und die Schnapszahl im Juni andockt und standesamtlich getraute Paaren – und überhaupt alle Liebespaare – für ihr Angebot gewinnen will.