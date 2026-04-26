Aufgrund von Denkmalschutz: Wartehäuschen seit einem Jahr kaputt – Besucher der Grabkapelle stehen im Regen

Im Juni vergangenen Jahres wurde der Unterstand an der einzigen Bushaltestelle in Rotenberg wegen Schäden abgebaut – und nicht wieder ersetzt. Schuld ist der Denkmalschutz.
Vor allem am Wochenende ist das beschauliche Rotenberg bei Ausflüglern beliebt. Schließlich liegt der Untertürkheimer Stadtteil nicht nur mitten in den Weinbergen, sondern lockt auch mit dem Naherholungsgebiet an der Egelseer Heide und natürlich der Grabkapelle auf dem Württemberg. Doch seit fast einem Jahr stehen Anwohner und Besucher, die den öffentlichen Nahverkehr nutzen, sprichwörtlich im Regen. Das Wartehäuschen an der einzigen Bushaltestelle musste abgebaut werden, und wurde bis heute nicht ersetzt. Ein Ende scheint derzeit nicht in Sicht.