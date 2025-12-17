Eine plötzliche Kündigung zwang den Stürmer zum Abschied vom SV Leonberg/Eltingen II. Doch nun kam der Fußballer zurück – mit einem wichtigen Treffer und neuen Perspektiven.
Es gibt diese Geschichten. Geschichten, die nur der Fußball schreibt. Ein Spieler kehrt zu seinem ehemaligen Verein zurück und trifft im ersten Spiel nach seiner Rückkehr zum Sieg. So wie Thierry Henry 2012 im FA-Cup-Spiel des FC Arsenal gegen Leeds United, als der Franzose zehn Minuten nach seiner Einwechslung das einzige Tor der Partie erzielte.