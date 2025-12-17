Eine plötzliche Kündigung zwang den Stürmer zum Abschied vom SV Leonberg/Eltingen II. Doch nun kam der Fußballer zurück – mit einem wichtigen Treffer und neuen Perspektiven.

Es gibt diese Geschichten. Geschichten, die nur der Fußball schreibt. Ein Spieler kehrt zu seinem ehemaligen Verein zurück und trifft im ersten Spiel nach seiner Rückkehr zum Sieg. So wie Thierry Henry 2012 im FA-Cup-Spiel des FC Arsenal gegen Leeds United, als der Franzose zehn Minuten nach seiner Einwechslung das einzige Tor der Partie erzielte.

Wahrlich auf kleinerer Bühne, aber doch in ähnlicher Manier, wiederholte Youssef El Guerch das Kunststück, als er nach zweimonatiger Abstinenz zum SV Leonberg/Eltingen II zurückkehrte und beim viel umjubelten 3:2-Erfolg über den SV Gebersheim 14 Minuten nach seiner Einwechslung das entscheidende dritte Tor für sein Team erzielte.

Für die Ausbildung nach Leonberg gekommen

Ein Bild, das man zu Saisonbeginn noch öfter sah, bevor El Guerch plötzlich von der Bildfläche verschwand. Seine Reise begann im April. Der 22-Jährige war aus Marokko nach Leonberg gekommen und hatte eine Ausbildung zum Pflegefachmann im Krankenhaus begonnen. Parallel suchte der begeisterte Kicker einen Fußballverein und landete nach einem Probetraining in der Mannschaft von Trainer Sebastian Kohler.

Trainer Sebastian Kohler schätzt den jungen Stürmer. Foto: Andreas Gorr

Der Saisonstart in der Kreisliga A2 verlief vielversprechend, El Guerch lieferte in den ersten vier Saisonspielen fünf Treffer und drei Torvorlagen ab, er verzückte mit seiner Schnelligkeit und seinen Laufwegen. Alles sah nach einem perfekten Match aus, doch dann erhielt der junge Marokkaner eine Kündigung. Ohne Ausbildungsplatz würde seine Aufenthaltsgenehmigung in Deutschland verfallen. Er suchte und suchte, wurde jedoch nicht fündig.

Der einzige Ausweg führte nach Nordrhein-Westfalen

Letztlich ergab sich eine Job-Möglichkeit im fernen Dortmund, El Guerch musste Leonberg und den SV verlassen. Im Ruhrgebiet wollte er aber keinen neuen Verein suchen, zu sehr sehnte er sich nach seinem Team in Leonberg. „Ich habe das Team, die Jungs, die Stimmung und das Training vermisst“, erzählt der Marokkaner, der durchweg mit Trainer Kohler Kontakt hielt, um eine Lösung zu finden. Er suchte weiterhin nach einem Ausbildungsplatz in der Region um Leonberg, auch Kohler half ihm intensiv bei der Suche.

Nebenbei verfolgte der verlorene Sohn den Niedergang seiner Mannschaft. In seiner Abwesenheit erlebte die Zweitvertretung des Landesligisten einen gewaltigen Absturz, gewann seit El Guerchs Abgang kein einziges Spiel mehr und rutschte von einem Aufstiegs- auf einen Abstiegsplatz ab. Besonders das Offensivspiel kam ohne ihn zum Erliegen. All das beobachtete der junge Mann aus der Ferne in NRW und litt mit seinen Mitspielern – besonders traurig machte es ihn, selbst nichts gegen die Krise tun zu können. „Ich wollte unbedingt zurückkommen und der Mannschaft helfen,“ sagt der Stürmer, der nach wie vor erfolgreichster Torschütze des Teams in dieser Saison ist.

Doch ohne Ausbildungsplatz keine Rückkehr, so viel war klar. Als er dann aber einen fünftägigen Urlaub bekam, reiste El Guerch nach Leonberg. Er fühlte sich verpflichtet, vor allem seinem Trainer gegenüber.

El Guerch auf den Weg zum Spiel – die Freude ist ihm anzusehen. Foto: privat

„Sebastian hat mir sehr viel geholfen, dafür bin ich ihm sehr dankbar. Ich muss ihm etwas zurückgeben, deshalb bin ich nach Leonberg gekommen, um Sebastian und dem Team zu helfen“, betonte El Guerch, der sich umso mehr freute, mit Kohler selbst auf dem Platz zu stehen. Seine Hilfe war in Leonberg gern gesehen, vor allem, weil der Joker den am Ende entscheidenden Treffer markierte. „Es war ein tolles Gefühl, ein Tor zu machen und das Spiel zu gewinnen. Ich war sehr glücklich, dass ich dem Team helfen konnte“, schwärmte der Rückkehrer. Auch sein Trainer freute sich über den gelungenen Auftritt seines Schützlings. „Ein tolles Gefühl. Er kommt und macht ein Tor, besser kann es nicht laufen“, sagte Sebastian Kohler, der sich ebenfalls freute, diesen Moment gemeinsam auf dem Platz erlebt zu haben.

Kommt El Guerch jetzt langfristig zurück?

Die kurzfristige Rückkehr könnte im Frühjahr zu einer längeren werden, denn El Guerch ist endlich fündig geworden. Eine Zusage für einen Ausbildungsplatz in Stuttgart hat er bereits, dort will er ab April seine Ausbildung fortsetzen. Wenn alles klappt, könnte El Guerch am 23. Spieltag wieder für die SV-Zweite auf dem Platz stehen. Darauf freut er sich bereits sehr und betont, dass er stark zurückkommen wolle. Mindestens so stark wie im Spiel gegen den SV Gebersheim.