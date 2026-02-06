Aufdringlich Videos gedreht: Was wurde aus dem Gaffer vom Raserunfall in Ludwigsburg?

Eine Zeugenaussage im Raserprozess sorgt für Aufmerksamkeit: Am Abend des Unfalls soll ein Schaulustiger aufdringlich gefilmt haben. Warum gegen ihn jedoch kein Prozess läuft.
Weinende Angehörige neben den mutmaßlichen Tätern, Schaulustige, Rettungskräfte und viel Blaulicht: Die Minuten und Stunden nach dem tödlichen Raserunfall müssen pures Chaos gewesen sein. Das ergeben die bisherigen Zeugenaussagen zur Situation am 20. März 2025 auf der Schwieberdinger Straße. Nun wird bekannt: Auch ein filmender Gaffer sorgte für Unruhe – juristische Konsequenzen hat sein Verhalten jedoch nicht.