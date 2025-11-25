Auf Wiedersehen, lieber Udo : Madonna würdigt verstorbenen Udo Kier

1 Madonna verabschiedet sich von Udo Kier. Foto: ddp/EMPICS/Doug Peters / Horst Galuschka

"Jemanden wie dich wird es kein zweites Mal geben": Madonna verneigt sich auf Instagram vor Udo Kier. Die Queen of Pop arbeitete mehrmals mit dem Kölner zusammen.











In seiner langen internationalen Karriere arbeitete Udo Kier (1944-2025) mit etlichen Stars zusammen. Darunter auch Madonna (67). In einer Instagram-Story würdigte die Queen of Pop nun den gebürtigen Kölner, der mit 81 Jahren im kalifornischen Palm Springs gestorben ist. "Auf Wiedersehen, lieber Udo", schrieb die Sängerin. Und: "Jemanden wie dich wird es kein zweites Mal geben".